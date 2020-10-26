В Минске пройдет закрытый суд над журналистом Владимиром Чуденцовым

Источник материала: Tut.by

26 октября в Минске начинается суд над журналистом Владимиром Чуденцовым. Дело рассматривает суд Заводского района Минска, сообщала ранее «Наша ніва» .



Фото: facebook.com/chudentsov

Чуденцова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 328−1 «Незаконное перемещение через границу наркотических средств» и ч. 2 ст. 343 «Изготовление и распространение порно». Суд пройдет в закрытом режиме, так как в деле фигурирует несовершеннолетний пострадавший.

Напомним, Владимир Чуденцов был задержан 23 ноября 2019 года в Бресте, журналист ехал на поезде из Минска в Варшаву. Таможенники нашли в его сумке сверток с марихуаной, на следующий день при обыске квартиры, в которой Чуденцов жил с матерью, правоохранители нашли еще два пакетика с тем же запрещенным веществом. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении и перевозке через границу наркотиков, по данному обвинению ему грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину он не признал, отказался дать показания.

10 января 2020 года в Следственном комитете сообщили, что в отношении Чуденцова возбуждено еще одно уголовное дело — по факту насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 167 УК).