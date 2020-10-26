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В Минске пройдет закрытый суд над журналистом Владимиром Чуденцовым
26.10.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 октября в Минске начинается суд над журналистом Владимиром Чуденцовым. Дело рассматривает суд Заводского района Минска, сообщала ранее
Чуденцова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 328−1 «Незаконное перемещение через границу наркотических средств» и ч. 2 ст. 343 «Изготовление и распространение порно». Суд пройдет в закрытом режиме, так как в деле фигурирует несовершеннолетний пострадавший.
Напомним, Владимир Чуденцов был
10 января 2020 года в Следственном комитете сообщили, что в отношении Чуденцова возбуждено еще одно уголовное дело — по факту насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 167 УК).
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Суд пройдет в закрытом режиме, так как в деле фигурирует несовершеннолетний пострадавший.
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