Солнечно и тепло. Все о погоде в Бресте в последнюю неделю октября

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя октября в Бресте будет теплой и без дождей, предупреждает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +16 °С. Дождя не будет, сообщает AccuWeather .

Во вторник обещают небольшую облачность без осадков и до +17 °С.

В среду небо затянет облаками. Утром на город опустится туман. Видимость — 400−600 метров, столбик термометра поднимется до +16 °С.

В четверг будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +14 °С.

А вот в пятницу будет всего +10 °С.

Хорошей недели, друзья!

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