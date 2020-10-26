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Солнечно и тепло. Все о погоде в Бресте в последнюю неделю октября
26.10.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя октября в Бресте будет теплой и без дождей, предупреждает
В понедельник будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +16 °С. Дождя не будет, сообщает
Во вторник обещают небольшую облачность без осадков и до +17 °С.
В среду небо затянет облаками. Утром на город опустится туман. Видимость — 400−600 метров, столбик термометра поднимется до +16 °С.
В четверг будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +14 °С.
А вот в пятницу будет всего +10 °С.
Хорошей недели, друзья!
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В среду обещают туман, а в пятницу всего +10 °С.
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