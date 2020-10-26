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«Я точно знаю, что мы победим». Фото Алеся Пилецкого с марша в Витебске, которые сохранились после силовиков

26.10.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 25 октября состоялся традиционный мирный марш солидарности. Он длился около трех часов и прошел по центральным улицам. В нем участвовало на разных отрезках пути от 30 до 1000 человек. Когда люди уже начали расходиться дворами по домам, начались задержания. Среди доставленных в РОВД были и три журналиста. Фотокорреспондента TUT.BY и «Народной воли» Алеся Пилецкого брутально задержал ОМОН. Он три часа провел в Первомайском РОВД. Силовики потребовали удалить отснятый материал — но некоторые кадры с воскресного марша сохранились.

  • Алесь ПилецкийФотограф

Перед началом марша возле филармонии

Горожане идут по улице Ленина в центр города

Колонна подошла к зданию УВД на проспекте Фрунзе

Женщина несет плакат со словами из Библии

Журналиста телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича задержали 25 октября, когда он возвращался после освещения мирной акции домой. Из Первомайского РОВД его отправили в СИЗО. С 9 августа Дмитрия не раз задерживала милиция во время работы на акциях протеста, он провел в изоляторе почти полмесяца

Демонстрантов поддерживали горожане в домах по ходу шествия



Женщина несет плакат — чистый лист бумаги

Участников всех мирных протестных акций в Витебске постоянно снимают на камеру, потом людей судят за «несанкционированные акции»



Пенсионерка наблюдает за шествием колонны


На зданиях в Витебске, как и везде по стране, появляется протестный арт
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 25 октября состоялся традиционный мирный марш солидарности. Он длился около трех часов и прошел по центральным улицам. В нем участвовало на разных...
 
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