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«Я точно знаю, что мы победим». Фото Алеся Пилецкого с марша в Витебске, которые сохранились после силовиков
26.10.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 25 октября состоялся традиционный
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«Я точно знаю, что мы победим». Фото Алеся Пилецкого с марша в Витебске, которые сохранились после силовиков
В Витебске 25 октября состоялся традиционный мирный марш солидарности. Он длился около трех часов и прошел по центральным улицам. В нем участвовало на разных...
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