Минск живет обычной жизнью утром в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Центр Минска живет обычной жизнью утром в понедельник, несмотря на угрозы массовых протестов, сообщает Sputnik.

Напомним, в ночь на 26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". В него вошли три основных требования: Александр Лукашенко должен уйти с поста президента, насилие на улицах должно полностью остановиться, а всех политзаключенных должны освободить. В случае невыполнения ультиматума, оппозиция угрожала массовыми акциями протеста.

При этом утром в понедельник никаких массовых протестов и забастовок в столице не проходит. Без перебоев поставляются жилищно коммунальные услуги, функционирует общественный транспорт, работают детские сады и школы. Нет проблем с интернетом, которых многие опасались, на центральных улицах Минска многочисленных пикетов и митингов не наблюдается.

Замечены небольшие скопления людей в разных районах Минска с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Они выстраиваются в цепи солидарности, но при этом многочисленными эти акции пока назвать нельзя.

С утра от читателей Sputnik поступали сообщения, что на некоторое время протестующие заблокировали МКАД. При этом движение на кольцевой останавливалось ненадолго, до 10 минут. Кроме того, на некоторых улицах водители намеренно снижают скорость движения, таким образом выражая свой протест.

Также читатели отмечают, что возле крупных предприятий столицы заметили сотрудников правоохранительных органов. В частности, возле МЗКТ, МТЗ и МАЗ.

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