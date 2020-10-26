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Еще немного теплых дней. Погода в Гомеле на неделе

26.10.2020 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ближайшие дни — отличное время для осенних фотосессий: будет и тепло, и солнечно. Но поторопитесь, времени очень мало — к выходным все изменится, предупреждает pogoda.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На самом деле, у гомельчан для удачных кадров есть только два дня в начале недели. Потом — все хуже и хуже.

В понедельник и вторник — +13°C и солнечно.

В среду и четверг уже +12°C и пасмурно.

В пятницу всего +10°C, возможны дожди.

В любом случае и при любой погоде — хорошей недели, друзья, и оставайтесь с нами!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Ближайшие дни - отличное время для осенних фотосессий.
 
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