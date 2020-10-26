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Еще немного теплых дней. Погода в Гомеле на неделе
26.10.2020 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ближайшие дни — отличное время для осенних фотосессий: будет и тепло, и солнечно. Но поторопитесь, времени очень мало — к выходным все изменится,
На самом деле, у гомельчан для удачных кадров есть только два дня в начале недели. Потом — все хуже и хуже.
В понедельник и вторник — +13°C и солнечно.
В среду и четверг уже +12°C и пасмурно.
В пятницу всего +10°C, возможны дожди.
В любом случае и при любой погоде — хорошей недели, друзья, и оставайтесь с нами!
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Ближайшие дни - отличное время для осенних фотосессий.
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