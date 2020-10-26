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Относительно тепло и дожди в середине недели. Какой будет погода в Могилеве
26.10.2020 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вот и наступила последняя неделя октября, друзья. Она будет относительно теплой, в середине — дождливой. А вот в выходные, по
Сегодня, 26 октября, будет солнечно и тепло для конца октября — до +11 °С.
Во вторник погода также будет очень комфортной: +7…12 °С, переменная облачность.
В среду, 28 октября, температура воздуха сохранится на уровне +7…12 °С, но будет облачно, с середины суток ожидаются дожди.
Дождливым будет и четверг. Но таким же относительно теплым — ожидается до +11 °С.
В пятницу, 30 октября, дождь может быть только утром, потом погода будет облачной. На термометре прогнозируют +6…10 °С.
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В выходные, по предварительным данным, будет без дождей.
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