Относительно тепло и дожди в середине недели. Какой будет погода в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Вот и наступила последняя неделя октября, друзья. Она будет относительно теплой, в середине — дождливой. А вот в выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет без дождей.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 26 октября, будет солнечно и тепло для конца октября — до +11 °С.

Во вторник погода также будет очень комфортной: +7…12 °С, переменная облачность.

В среду, 28 октября, температура воздуха сохранится на уровне +7…12 °С, но будет облачно, с середины суток ожидаются дожди.

Дождливым будет и четверг. Но таким же относительно теплым — ожидается до +11 °С.

В пятницу, 30 октября, дождь может быть только утром, потом погода будет облачной. На термометре прогнозируют +6…10 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY .