Нужно ли лечить молочные зубы? Интервью с врачом-стоматологом

Источник материала: Tut.by

У современной мамы не всегда есть время, чтобы изучать медицинские исследования, и тогда она обращается к советчикам со стороны: родственникам, друзьям и, конечно, интернету. Чтобы было проще найти достоверную информацию и разобраться в правильном уходе за зубами малыша, мы поговорили с врачом-стоматологом медцентра «Экомедсервис» Юлией Болдырь-Трепачко. О том, нужно ли лечить молочные зубы и чем народные методы могут навредить — читайте в нашем материале.





«Иногда и один зубик может быть проблемой»

— Что делать, когда у ребенка режутся зубы?

— Прорезывание зубов — процесс физиологический, он протекает так, как предусмотрела природа, и чаще всего не вызывает вопросов. О том, что зубки режутся, родители узнают, когда по ложке стукнул первый зуб или когда замечают его прямо во рту, отбирая очередную игрушку, которую ребенок норовит покусать. Если у ребенка это не вызывает беспокойства, ничего делать не надо.

Но если они режутся не по очереди или прорезывается сразу много зубов, или когда режутся более крупные (клыки или моляры), малыш может беспокоиться, плакать, отказываться от еды, плохо спать. Иногда и один зубик может быть проблемой для малыша и его близких. В таком случае лучше помочь ребенку, но стараться это сделать наиболее безопасными способами и средствами.

Чтобы помочь ребенку, можно использовать прорезыватели. Они бывают деревянные, силиконовые, пластиковые. Главное, чтобы это был цельный предмет без мелких деталей, которые малыш может откусить и проглотить.

— Как облегчить боль у ребенка? Какие средства для этого используют?

— Нужно понимать, насколько все плохо. Если прорезывание сопровождается повышением температуры (может быть и до 38 °C), сильным беспокойством ребенка, врачи рекомендуют 1−2 дня давать нестероидные противовоспалительные препараты, как при простуде. Лучше всего на ночь и в свечах (однако увлекаться ими не стоит). Если высокая температура держится дольше одного дня, то, скорее всего, виноваты не зубы — это может быть инфекция. Полость рта — входные ворота для инфекций, и когда у малыша прорезываются зубы, барьеры нарушаются, иммунная система перегружена, и, например, вирусам проще проникнуть в организм. В таком случае лучше показаться педиатру, чтобы подтвердить или исключить заболевания. Потому что сказать словами, зуб его беспокоит или что-то другое, малыш нам не может.





Можно использовать специальные гели при прорезывании. Следует строго следить за дозировкой, применять согласно инструкции, наносить на сухую слизистую (то есть десну сначала нужно протереть кусочком бинта). И нужно понимать, что гель не будет действовать сутки, максимум — полчаса. Но за это время ребенок уже переключит свое внимание и перестанет плакать, поест.

На ночь можно давать десенсибилизирующие средства (это то, что мы принимаем от аллергии), но тоже по инструкции. Малышам их можно в небольшом количестве. В результате ребенок будет лучше спать, родители тоже, и все будут спокойны.

— А как правильно подобрать гель при прорезывании зубов? На что в составе стоит обратить особое внимание?

— Прежде чем намазать любой гель ребенку, стоит обратить внимание на инструкцию к применению, посмотреть побочные эффекты. Лучше выбирать с наименьшим количеством противопоказаний и побочных эффектов. Например, есть гели, которые вызывают жжение, они могут вызвать дополнительное беспокойство у ребенка, и он будет сопротивляться, несмотря на то, что вы пытаетесь ему помочь.

Что касается состава, хорошо, если в нем будет что-то с тем же противовоспалительным эффектом. Часто, например, бывает экстракт ромашки — природный и относительно безопасный компонент. Чтобы быстро успокоить ребенка, можно использовать гели, содержащие местные анестетики, например полидоканол, лидокаин или их комбинации. Но с лидокаином стоит быть осторожнее и строго следить за дозировкой. Для некоторых он является очень опасным аллергеном. У лидокаина есть немало противопоказаний, его передозировка крайне опасна для малыша, а в некоторых странах гели с лидокаином даже запрещены к использованию при прорезывании зубов у детей. Поэтому я тоже рекомендую использовать максимально безопасные составы.





— Можно ли использовать народные средства при прорезывании зубов?

— Народное средство, которое, на мой взгляд, не навредит ребенку, — это ромашковый отвар. Остальное я бы не советовала. Яблоко давать нельзя: ребенок может откусить кусочек десной и подавиться. Медом мазать нежелательно, потому что мед аллергенный и до года детям его вообще лучше не давать. Наши бабушки, конечно, могут сказать обратное, но мы живем в такое «аллергическое» время, что лучше не рисковать. Плюс мед очень сладкий, и попробуй потом накорми ребенка несладкой смесью. В таком случае предпочтительнее гели с медовым ароматизатором, идентичным натуральному: это и безопасно, и малышу понравится.

Еще популярно растирать воспаленную десну содой, но легче от этого детям не становится. Попробуйте себе в свежую рану насыпать соду и растереть, вам будет как минимум неприятно. Зубы имеют острые бугры, и они в буквальном смысле разрезают слизистую (то есть десну), чтобы выйти наружу. Во рту ребенка ранка, и втирать туда соду точно не нужно.

«Не произносите слова „страшно“ или „больно“»

— С какого возраста нужно начинать чистить зубы?

— Как только прорезался первый зуб, на нем будет образовываться налет, и с ним надо что-то делать, чтобы не развился кариес. Так как чистка зубов — механическое удаление зубного налета, у детей до года чистку зубов можно осуществлять без зубной пасты, используя только зубную щетку или кусочек бинта. Это подходит только для зубов с гладкими поверхностями (резцов) и только на начальных этапах. Пасту я часто не советую использовать на первых зубах, потому что ребенок ее просто проглотит.

Также нужно правильно подобрать зубную щетку. На мой взгляд, самая удобная щетка — с длинной ручкой и маленькой головкой. С ней проще всего чистить зубы малышу. Щетки с короткой ручкой неудобны для родителей, но часто нравятся детям. Количество пасты у детей до 3-х лет должно быть с «рисовое зернышко», после трех — «горошина».

— А как правильно подобрать ребенку щетку? Можно ли ему пользоваться нитью, электрической щеткой и ополаскивателем?

— Важно, чтобы ребенок проявлял к щетке интерес и сам выбрал цвет и рисунок. Также щетка должна быть с меньшей головкой, чем у взрослого, а щетинки — мягкими. Когда ребенок немного подрастет, можно использовать электрическую с детской насадкой. Сейчас все электрические щетки имеют датчики, и они не дадут ребенку травмировать десну. Когда он сильно надавит, щетка перестанет вращаться.





А вот ополаскиватель точно не стоит давать. Дети до 4 лет тяжело контролируют глотание, поэтому ополаскиватель будет, скорее всего, съеден, а не использован по инструкции, а в составе могут быть токсичные компоненты и спирты.

Использовать нить детям я бы не рекомендовала. У детей, как правило, есть тремы — щели между зубами. И там все можно запросто почистить щеткой. Плюс у нитей есть свои правила в использовании, нужна определенная механика действий. Ребенок сам себе нитью зубы не почистит, а взрослый может травмировать десну. Но если родители уверены в своих мануальных навыках, можно использовать флоссеты.

— Когда нужно идти первый раз к стоматологу?

— Если нет патологий, первый стандартный осмотр у стоматолога происходит в год. Тогда уже есть что посмотреть, можно зубки посчитать. Но первое посещение стоматолога-хирурга может состояться и в возрасте одной недели, если у малыша короткая уздечка языка.

Обычно педиатры это проверяют еще в роддоме и сообщают родителям. Или мамы могут заметить, что ребенок не может правильно захватывать грудь, при сосании как-то цокает, не может язычок высунуть, язычок раздваивается, а подбородок сморщивается и становится похожим на наперсток.





Короткую уздечку нужно рассекать, но это очень простая операция для малышей, которую они обычно даже не замечают. Операция настолько безболезненная, что если ребенок спит, то он даже не просыпается. Потому что уздечка у малышей еще бескровная, нервы туда пока что не проросли. Особого ухода после не требуется.

— Что надо сделать, чтобы ребенок не начал бояться зубных врачей?

— Не стоит произносить слова «страшно» или «больно», даже в формулировке «мне было не страшно». Психология работает от противного, ребенок подумает: «Ага, то есть может быть страшно и больно». И откажется идти к врачу. Детям постарше можно рассказывать, что будет происходить. Так они больше понимают, чувствуют себя увереннее. Для привыкания можно дома играть в стоматолога, есть специальные наборы.

А вот маленькому как ни объясняй, он все равно не поймет каких-то моментов, ему просто дискомфортно, когда у него во рту лазит чужая тетя. Таких малышей родители могут держать на руках во время осмотра, чтобы дети чувствовали себя защищенными. Сам доктор может начинать манипуляции во рту ребенка с простого: чистки зубов. Ребенок на своем опыте убедится, что это не больно и не страшно, и дальше прием пройдет спокойнее.

Еще помогают рассказы родителей: мама сходила к врачу, ей почистили зубы, теперь они красивые и здоровые. Также есть момент поощрения, когда родители сами приносят подарок на прием, передают врачу, и в конце приема доктор дает подарочек от себя.

«Минимум дважды в год ребенка должен осматривать врач»

— Надо ли лечить молочные зубы?

— Обязательно. Во-первых, это органы жевания, во-вторых, — речеобразования. Ребенок учится говорить, и ему понадобятся зубы. В-третьих, молочные зубы нужны для контроля места в зубном ряду, и если что-то в физиологическом процессе собьется из-за неправильного ухода за молочными зубами, ребенок может получить проблемы с постоянными: неправильный прикус, который придется исправлять, неправильно сформированная челюсть и так далее.

— Что делать, когда зубы начали выпадать? Могут ли они выпадать неправильно?

— Неправильно, если они не начнут выпадать. А что делать — просто наблюдать, это обычный процесс. Первыми начинают меняться нижние резцы, это два нижних зуба посередине. Часто бывает, что молочные резцы еще не выпали, а за ними растут два постоянных. Тогда нужно обратиться к специалисту: ситуация обратимая, молочный зуб в таком случае удаляется, а постоянный сам становится на место.

У всех зубов есть физиологический срок смены. По классике, это с возраста 5−7 лет и до 12. В 12 обычно у ребенка меняются последние — клыки, а также вырастают вторые постоянные моляры (у взрослых их называют «семерки»).





Бывает, что некоторые молочные зубы не торопятся выпадать. Опять же, если ребенок регулярно бывает у доктора, этот момент будет под наблюдением специалиста. Он и будет решать, что делать. То есть родителям нужно просто приводить ребенка на регулярные осмотры — минимум дважды в год.

Также стоит обратиться к специалисту, когда ребенку 12−15 лет, а у него еще есть молочный зуб, который не менялся. Но если ребенок регулярно бывает на осмотре у стоматолога, то все эти моменты отслеживают, своевременно назначают рентген-контроль и консультацию ортодонта.

— Можно ли разрешать ребенку «зализывать» растущие зубы? Нарушит ли это их расположение или прикус?

— Вопрос в длительности и силе. Зубы в любом случае вырастут, но в правильном ли положении? Если ребенок два раза лизнет растущий зуб, ничего страшного не случится. Но если это будет происходить постоянно, может сформироваться вредная привычка.

Ребенок прокладывает язык между зубами или сосет язык — формируется открытый прикус. Долго сосет палец — формируется открытый прикус. Все это такие патологии, на которые родители могут повлиять, отучая ребенка от вредных привычек.

— Как понять, что ребенку все же нужно исправлять прикус или кривые зубы?

— Явные патологии хорошо заметны, а неявные не всегда определит даже стоматолог-терапевт. Но при появлении подозрений аномалии прикуса следует сразу обратиться к стоматологу-ортодонту.

Также есть аномалии, которые передаются генетически. Например, мезиальный прикус (это когда нижняя челюсть больше верхней). Если такое есть у папы, то можно ожидать подобное и у ребенка. Если у мамы были раньше кривые зубы, которые она исправляла с помощью брекетов, похожее может быть и с зубами ребенка. Родители должны мониторить такие моменты и в случае необходимости обращаться за консультацией к специалисту.



Предложение от компании STADA (Германия): Камистад Бэби — гель, облегчающий прорезывание зубов у детей. Не содержит лидокаин.