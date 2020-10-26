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В Лиде неизвестный «заминировал» два «Евроопта». Эвакуировали более 200 человек

26.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде неизвестный в воскресенье, 25 октября, сообщил в милицию о минировании двух супермаркетов «Евроопт». Были эвакуированы покупатели и сотрудники магазинов, сообщает МЧС.


Фото: minsktoys.by, носит иллюстративный характер

Днем 25 октября стало известно о «минировании» двух лидских супермаркетов «Евроопт», которые находятся на улице Машерова. Сотрудники милиции и администрация торговых объектов эвакуировали покупателей и работников: в одном магазине — 200 человек, во втором — 15.

Взрывоопасных предметов в итоге не нашли.

 
 
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В Лиде неизвестный в воскресенье, 25 октября, сообщил в милицию о минировании двух супермаркетов «Евроопт».
 
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