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В Лиде неизвестный «заминировал» два «Евроопта». Эвакуировали более 200 человек
26.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде неизвестный в воскресенье, 25 октября, сообщил в милицию о минировании двух супермаркетов «Евроопт». Были эвакуированы покупатели и сотрудники магазинов,
Днем 25 октября стало известно о «минировании» двух лидских супермаркетов «Евроопт», которые находятся на улице Машерова. Сотрудники милиции и администрация торговых объектов эвакуировали покупателей и работников: в одном магазине — 200 человек, во втором — 15.
Взрывоопасных предметов в итоге не нашли.
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В Лиде неизвестный в воскресенье, 25 октября, сообщил в милицию о минировании двух супермаркетов «Евроопт».
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