В Лиде неизвестный «заминировал» два «Евроопта». Эвакуировали более 200 человек

Источник материала: Tut.by

В Лиде неизвестный в воскресенье, 25 октября, сообщил в милицию о минировании двух супермаркетов «Евроопт». Были эвакуированы покупатели и сотрудники магазинов, сообщает МЧС.



Фото: minsktoys.by, носит иллюстративный характер

Днем 25 октября стало известно о «минировании» двух лидских супермаркетов «Евроопт», которые находятся на улице Машерова. Сотрудники милиции и администрация торговых объектов эвакуировали покупателей и работников: в одном магазине — 200 человек, во втором — 15.

Взрывоопасных предметов в итоге не нашли.