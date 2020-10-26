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Как по заказу. Все о погоде в Витебске на рабочей неделе

26.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода будет как по заказу: каждый день — стабильные +12 градусов, но со среды зарядят дожди. Такой прогноз у pogoda.by.


Фото: Юрий Шепелев

В понедельник и вторник днем температура воздуха +10…12°C. Облачно, без осадков.

Среда, четверг и пятница — как под копирку: тепло для конца октября, на термометре те же +10…12°C в дневные часы, но берите с собой зонтик.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Каждый день - стабильные +12 градусов, но со среды зарядят дожди.
 
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