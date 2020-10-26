Избитого милицией могилевского медика Андрея Вербицкого снова судили, но должны выпустить из ИВС

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 26 октября, на свободу должен выйти могилевчанин Андрей Вербицкий, который был избит милицией и провел под арестом 26 суток. Медика суд трижды признал участником несанкционированных акций протеста, по двум эпизодам ему назначили арест, по третьему — штраф.



Андрей Вербицкий после избиения. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Третий суд над Андреем Вербицким — по обвинению в участии в несанкционированном мероприятии 6 сентября — прошел сегодня, 26 октября. Процесс вела судья Оксана Ратникова, начался он в 09.10, а в расписании суда указали другое время — 09.40.

Адвокат Андрея присутствовал на процессе, рассказала TUT.BY жена медика Ирина Вербицкая. По словам Ирины, доказательств участия Андрея в митинге 6 сентября не было, но его признали виновным. Медику назначили штраф в размере 20 базовых величин, или 540 рублей.

Таким образом, сегодня, 26 октября, Андрея Вербицкого должны освободить из-под стражи, так как истекает срок его ареста по решению суда.

Напомним, рентген-лаборанта «Облхозстомполиклиники» Андрея Вербицкого задержали 27 сентября, били, после трех дней в больнице арестовали. Андрей провел в изоляторе временного содержания 26 суток, там же серьезно переболел — у него была высокая температура. Могилевчане вышли сделать фото в поддержку Андрея — их тоже задержали, двоих уже осудили и наказали штрафами .