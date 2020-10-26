В Минском районе разыскивают пожилую женщину с болезнью Альцгеймера

Источник материала: Tut.by

В Минском районе ищут пожилую женщину, страдающую болезнью Альцгеймера — ее несколько раз видели в других населенных пунктах. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».



Изображение: ОО ПСО «Ангел»

Разыскивается 64-летняя Наталья Анатольевна Новицкая (Королева). Женщина проживает в агрогородке Щомыслица Минского района. Пропавшая ушла из дома 22 октября, затем ее видели в агрогородке Сеница 23 и 24 октября. Пенсионерка страдает хроническими заболеваниями, в частности болезнью Альцгеймера, также у нее имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой — аритмия и гипертония.

Приметы пропавшей: рост 173 см, седые волосы, голубые глаза, очень худощавое телосложение.

На женщине была светлая обувь, фиолетовая куртка с вязаными черными манжетами и черным меховым воротником, темно-коричневая вязаная кофта на пуговицах, сиреневый «леопардовый» халат, черные легинсы, длинная теплая юбка с длинной молнией, белая блузка в черные и голубые полоски.