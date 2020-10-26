Массовая бессрочная забастовка началась по всей Беларуси

На утро 26 октября известно о забастовках на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше, других заводах.

Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг. Во многих местах из-за перекрытия дорог образовались заторы.

В БНТУ они пошли маршем по территории университета. В МГЛУ протестующие студенты высказали в лицо преподавателю свои претензии.

Тем временем помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга заявил РИА Новости о том, что промышленные предприятия Беларуси работают в штатном режиме. «По состоянию на 10.00 понедельника (совпадает с мск) у нас такой «отрицательной» информации нет», - прокомментировал Шульга.

Утром 26 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в своем телеграм-канале заявила о начале Народной Забастовки.

«Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная Забастовка - следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.

Белорусы знают: 26 октября главная работа - показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать», - пишет она.

Тихановская называет забастовку рычагом экономического давления и подчеркивает важность солидарности.

«Поддержите работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов. Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны», - призывает она.

Акция протеста 25 октября

Напомним, вчера во всей стране прошли массовые митинги протеста. В Минске воскресный марш был самым масштабным с начала осени. С 12 часов был отключен мобильный интернет, были закрыты 12 станций метро.

Однако на улицы вышло, по разным оценкам, от 100 до 150 тысяч человек. Митинг прошел почти мирно, но перед его окончанием силовики устроили жесткий разгон на Орловской. В отношении мирных протестующих были применены светошумовые гранаты и резиновые пули .

ГУВД сообщило, что милицию спровоцировали протестующие – они бросали камни и нарушали порядок.

Однако в сети обсуждают другие факты, зафиксированные на видео: как убегающих людей закидывают светошумовыми гранатами, как силовики врываются в квартиру, где прятались протестующие, и, размахивая дубинками, задерживают мужчин.