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Адвокат Шклярова попросил СК учесть разговор Помпео и Лукашенко о его деле
26.10.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Защита известного политтехнолога Виталия Шклярова просит Следственный комитет Беларуси учесть факт телефонного разговора белорусского президента и госсекретаря США о его уголовном деле, сообщил белорусский адвокат обвиняемого Антон Гашинский.
В минувшую субботу госсекретарь США
"Я не направлял письменных заявлений или ходатайств, но позвонил следователю, который ведет дело Шклярова И попросил учесть разговор на таком высоком уровне. Следователь мне сказал, что как только решение будет принято, то он сразу известит", - рассказал Sputnik в понедельник Гашинский.
По его словам, он неоднократно настаивал на том, что уголовное преследование в отношении Шклярова
"Он не признает вины, считает себя невиновным", - сказал Гашинский.
Он также рассказал, что в настоящее время Шкляров "занимается здоровьем свой мамы. Ей сделали сложнейшую операцию в Германии, которая длилась несколько часов".
"В настоящее время ей нужен новый этап медицинской помощи, Виталий (Виталий Шкляров - Sputnik) этим сейчас активно занимается, возит ее к докторам и так далее", - сказал адвокат.
По его словам, Шкляров рассчитывает, что белорусские следователи прекратят в отношении его уголовное преследование, закроют уголовное дело.
Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Политтехнолог стал обвиняемым по уголовному делу против задержанного ранее Сергея Тихановского. Шклярову предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.
Политтехнолог был одним из тех, кто присутствовал 10 октября на
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Задержанный в Беларуси известный политтехнолог в настоящее время занимается здоровьем свой матери, которой недавно сделали в Германии сложнейшую операцию.
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