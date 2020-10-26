Адвокат Шклярова попросил СК учесть разговор Помпео и Лукашенко о его деле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Защита известного политтехнолога Виталия Шклярова просит Следственный комитет Беларуси учесть факт телефонного разговора белорусского президента и госсекретаря США о его уголовном деле, сообщил белорусский адвокат обвиняемого Антон Гашинский.

В минувшую субботу госсекретарь США Майкл Помпео позвонил главе Беларуси Александру Лукашенко, в числе актуальных тем разговора был обсуждена и дальнейшая судьба политтехнолога Шклярова, который был задержан в Беларуси по время политической кампании по поводу президентских выборов . Шкляров имеет два гражданства - РБ и США.

"Я не направлял письменных заявлений или ходатайств, но позвонил следователю, который ведет дело Шклярова И попросил учесть разговор на таком высоком уровне. Следователь мне сказал, что как только решение будет принято, то он сразу известит", - рассказал Sputnik в понедельник Гашинский.

По его словам, он неоднократно настаивал на том, что уголовное преследование в отношении Шклярова должно быть прекращено .

"Он не признает вины, считает себя невиновным", - сказал Гашинский.

Он также рассказал, что в настоящее время Шкляров "занимается здоровьем свой мамы. Ей сделали сложнейшую операцию в Германии, которая длилась несколько часов".

"В настоящее время ей нужен новый этап медицинской помощи, Виталий (Виталий Шкляров - Sputnik) этим сейчас активно занимается, возит ее к докторам и так далее", - сказал адвокат.

По его словам, Шкляров рассчитывает, что белорусские следователи прекратят в отношении его уголовное преследование, закроют уголовное дело.

Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Политтехнолог стал обвиняемым по уголовному делу против задержанного ранее Сергея Тихановского. Шклярову предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

Политтехнолог был одним из тех, кто присутствовал 10 октября на встрече представителей оппозиции с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. В понедельник, 19 октября, стало известно, что Шклярова отпустили из СИЗО КГБ и поместили под домашний арест, сейчас он находится под подпиской о невыезде .

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