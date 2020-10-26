TUT.BY в Верховном суде обжалует предупреждения Мининформа. На предварительное заседание пришел министр

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Верховном суде проходит предварительное заседание: TUT.BY не согласен с предупреждениями Мининформа. В сентябре ведомство подало иск о лишении TUT.BY статуса СМИ и приостановило этот статус на три месяца — с 1 октября по 30 декабря 2020 года.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Потерять статус СМИ можно после вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года. 18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. После этого, 29 сентября, редакция получила приказ министра информации Игоря Луцкого: с 1 октября TUT.BY временно лишается статуса СМИ.

TUT.BY не согласен с вынесенными предупреждениями и сегодня их обжалует в Верховном суде, поэтому Экономический суд пока приостановил рассмотрение иска Мининформа о лишении TUT.BY статуса СМИ.

Сегодня в Верховном суде проходит предварительное заседание, судья — Алла Кривицкая. Представитель Министерства информации — министр Игорь Луцкий.

Интересы TUT.BY защищают генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий.

Юридическую поддержку в формировании правовой позиции TUT.BY также оказывает команда юридической фирмы «Алейников и Партнеры» в составе старших юристов Анны Цымбалист и Ксаны Сидорук, а также юриста Виктории Тарасенко.

TUT.BY обжалует три из четырех предупреждения Мининформа.

— По нашему мнению, данные предупреждения являются незаконными и подлежат отмене, — выступает в Верховном суде адвокат Сергей Зикрацкий. — В указанных материалах не было недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам.

Защитник подробно остановился на каждом материале, по которому у Министерства информации возникли претензии. Например, в тексте «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах» была допущена неточность в указанных размерах премий, но оперативно в статью внесли изменения и опубликовали опровержение.

— Позиция Министерства информации о том, что указанный размер премий значительно превышает предусмотренный размер денежного вознаграждения, по нашему мнению, — это оценочное понятие. Мининформ может считать, что это значительно, а другие граждане — нет, — отмечает Зикрацкий. — На самом деле постановлением Совета министров было предоставлено право Комитету государственного контроля выплачивать такие премии. Раз они выплачиваются, то ни о какой недостоверной информации речи быть не может. <…> Информация о выплате премий никак не может дестабилизировать обстановку и негативно сказываться на деятельности КГК.

После высказанной позиции адвоката по одному из предупреждений судья предложила высказаться министру информации. Он отметил, что право выносить предупреждения предусмотрено ст. 49 «Закона о СМИ».

— Все предупреждения, которые мы вынесли, были обоснованы и с полной компетенцией. Вынесены в установленном законом порядке за недостоверную информацию. Факт был налицо: было искажение выплаченных сумм. Свидетельство того, что информация была недостоверной, — это исправление на портале TUT.BY и принесение извинений и опровержения, — заявил Игорь Луцкий.

На данный момент TUT.BY продолжает работать как интернет-ресурс. По закону, владелец интернет-ресурса вправе собирать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, излагать на интернет-ресурсе личные суждения и оценки с указанием собственного имени или псевдонима. То есть TUT.BY продолжает на законных основаниях освещать события, которые происходят в Беларуси и мире.

TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.