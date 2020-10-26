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Приятный сюрприз. Какой будет погода в конце октября и начале ноября

26.10.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни основную роль в формировании погоды продолжит играть западная окраина антициклона с центром над Средней Волгой. Температурные показатели окажутся выше климатической нормы, а вероятность осадков останется небольшой. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

27 октября, во вторник, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4…10 °С, максимальная днем +11…17 °С.

В среду, 28 октября, Беларусь по-прежнему будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по стране могут сгущаться туманы. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью +3…10 °С, днем +10…17 °С.

29 октября, в четверг, атмосферное давление начнет падать и из Западной Европы к Беларуси подойдут малоактивные фронтальные разделы. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью +3…9 °С, днем +10…16 °С.

Погода существенно не изменится и в последних числах октября, и в первый день ноября, но из-за большого количества плотных облаков в дневные часы будет прохладнее. Температура воздуха минимальная ночью +4…9 °С, максимальная днем +7…12 °С. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах могут сгущаться слабые туманы.

 
 
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Температурные показатели окажутся выше климатической нормы, а вероятность осадков останется небольшой. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
 
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