«У меня 30 человек прятались в квартире. Как местные с Орловской пережили взрывы, стрельбу и «хапун»

Источник материала: Tut.by

Утром в понедельник на перекрестке Орловской и Нововиленской в Минске почти все как всегда, а вчера здесь был жесткий разгон участников протестного марша. На земле у остановки общественного транспорта — несколько брошенных букетов (в Минске на протесты ходят с цветами). TUT.BY посмотрел, что еще напоминает о воскресной акции, а еще спросил у местных жителей, как пережили тот вечер они.



Наклейка с диджеями, ставшими символом перемен, на номере дома на Орловской

Что произошло в воскресенье?

Вчера в Минске была большая акция протеста, а еще была надежда, что она закончится мирно. Но под занавес марша, когда люди шли в районе перекрестка Орловской и Нововиленской, прозвучали взрывы. Силовики бросали светошумовые гранаты, были слышны выстрелы. Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков потом объяснил в эфире гостелеканала, что протестующие напали на Центральное РУВД Минска, бросали камни в милиционеров, а силовики, применяя спецсредства, пресекали противоправные действия. Показали даже фотографию разбитого окна управления и камень рядом с ним.



То самое Центральное РУВД, которое «защищали от протестующих» силовики

Утром в понедельник из-за ограды разбитых окон в РУВД не видно — может, потому что издалека, или потому что стекла уже заменили.

Как бы то ни было, вчера силовики гонялись во время разгона по ближайшим дворам в поисках протестующих, даже врывались в квартиры местных жителей, по крайней мере один сотрудник применил в чужой квартире дубинку.

А что говорят местные?

Жители домов на Орловской отказываются фотографироваться — время неспокойное.

На балконе первого этажа дома на Орловской, 53, стоит Зоя Григорьевна, она как раз сейчас пытается дозвониться в ЖЭУ.

— К ним дозвониться — как в мавзолей! — возмущается она. — Буду требовать — пусть теперь меняют стекло!

Часть остекления ее балкона разбито. Прямо у подъезда, где живет Зоя Григорьевна, разорвалась светошумовая граната. На асфальте — след, а волной от взрыва разбилось стекло не только на балконе, но и во внутренней двери в подъезде.



Разбитое окно балкона на Орловской, 53

Еще один житель дома, Александр, объясняет:

— Просто дверь в подъезд была открыта — стекло и выбило. У меня тут товарищ стоял, прямо у подъезда, когда прозвучал взрыв. Сейчас он на работе. С ним все в порядке.

Александр — пенсионер, он так расстроен, что отказывается говорить о произошедшем в подробностях.

— Г***но какое-то происходило! — ругается он в сердцах. — Понимаете, я несколько войн прошел, я моряк. Я был в Сирии, Ливане, Анголе, Эфиопии и Сомали! Я вам скажу, что против мирных людей оружие никто не поднимает. Никакой угрозы для силовиков не было тут вчера. Что такое угроза? Если против тебя начинают стрелять, применять оружие — вот тогда угроза, тогда ты можешь стрелять.



След от светошумовой гранаты перед домом на Орловской, 53

Мужчина говорит, что силовики стали «раскидывать и разгонять людей» прямо у его окон. Цитирует четырехлетнюю внучку: «Дедушка, это война».

Местный житель говорит, что протестующих «заранее зажали с нескольких сторон».

— Народ уже начал расходиться по Нововиленской — их ни с того ни с сего начали хватать. Никто в них ничего не бросал, видел только, как несколько участников акции побежали, — делится своими наблюдениями мужчина. — Они ж (силовики. — Прим. TUT.BY) даже не предупредили детей, которые гуляли во дворе нашем. Сначала забежали во двор и начали стрелять, а там — дети. Так они потом уже стали в микрофон говорить: «Уберите детей!» Вот и весь ответ, что здесь происходило.



Верхняя часть окна над дверью в подъезде на Орловской была со стеклом до вчерашнего вечера, говорят местные

Александр видел, как пятерых людей «паковали жестко на остановке». Видел, что несколько задержанных лежали на земле.

— Я не знаю, раненые или нет. Их сразу закрыли машинами. Но скорые подъезжали сюда.

Протестующие разбегались по дворам. Местные жители открывали им подъезды.

— В одном подъезде, знаю, силовики людей хватали. Потому что за теми, кто вошел, люди не успели двери закрыть.

Ранним утром Александр специально прошелся по Орловской — поискал патроны, но не нашел. «Уже убрали», — считает местный житель.

На противоположной стороне улицы — дом на Орловской, 62. Там разбито окно учебного класса Центра дополнительного образования «Контакт». В этом доме есть и квартиры, однако местные жители на звонки не отзываются — кто-то на работе, а кто-то просто не хочет обсуждать, что произошло.



На этом фото и снимке ниже — разбитое окно в учебном классе Центра внешкольной работы «Контакт»





— В этих дворах было очень страшно, — говорит кто-то из соседей про двор на Орловской, 60 и 62.

Пытаемся пообщаться с людьми на остановке общественного транспорта. Некоторые не могут ничего рассказать, потому что как раз «были на смене» в РНПЦ «Мать и дитя», который находится неподалеку.

— Я в реанимации работаю, у нас ничего не было слышно, — говорит одна женщина.

А вот пожилая Галина тоже работает в роддоме, но выглядывала из окон во время разгона. Говорит, что все видела своими глазами, все слышала, вместе с коллегами возмущена разгоном людей.

— Люди прошли в одну сторону, а когда шли в другую уже, а некоторые бежали, то по ним стали стрелять.

Пенсионерка добавляет, что была равнодушна к тому, что происходит в Беларуси, пока ей несколько лет назад сын не показал видео жестких задержаний на молчаливых акциях в Минске. С тех пор наблюдает за происходящим.

А вот еще одна местная жительница, ожидающая автобус, кричит в ответ на наши вопросы:

— Работать! Их всех надо в каталажку!

Пенсионерка считает, что протестующих «бьют по заслугам», в крике переходит на «трасянку»:

— Ані хацят чарта тварыць і па гарбу не палучыць, па срацы? А?!





Говорит, что из своих окон «видела все», но рассказывать об этом не хочет — к ней и так минувшей ночью приезжала скорая помощь.

Люди, разбегавшиеся по подъездам по округе, рассказывают, что в некоторых домах находились пожилые женщины, которые громко кричали на тех, кто пытался укрыться от силовиков. Но, говорят собеседники, таких было всего несколько.

— Большинство соседей людям помогали, — говорят женщины из домов на Орловской, 57, и Нововиленской, 15. Они сами — из тех, кто укрывал протестующих.

— Было страшно. Мои окна выходят во двор. Мы увидели, что люди, протестующие, сначала шли по двору, а потом побежали в ужасе. Мы из окон видели прямо в нашем дворе три взрыва, яркие вспышки. И основная масса людей побежала в подъезд, который постоянно у нас стоит открытым. И моя первая мысль была — открыть и наш подъезд поскорее. Но, когда я вышла, оказалось, что кто-то из соседей уже открыл, — рассказывает одна из собеседниц.



Местная жительница показывает с телефона видео с протестным маршем, который еще не успели разогнать

В некоторых квартирах прятались «человек по 30».

— Сидели на кровати, на полу — везде! Мы выключили свет, закрыли двери. Люди смогли отдышаться, сходить в туалет, мы раздали всем вайфай, дали водички. Около часа стоял бусик во дворе и крепкие парни, наверное силовики, по пять-шесть человек искали людей по подъездам. Звонили в домофоны. Мы не открывали, сделали вид, что дома нет никого. А кто-то — открыл!

— Есть у нас по пенсионерке агрессивной в каждом доме, но не думаем, что они вызывали на протестующих, которые прятались в подъездах, милицию — им же потом тут еще жить! — говорит другая соседка.

— Мне в первые пять минут было страшно. Я воду человеку протягиваю в стакане, а у меня руки трясутся. Потом уже спокойнее стала, — рассказывает одна из женщин.



Один из дворов на Орловской



Еще один двор на Орловской

— А мне стало страшно потом. Когда ребят из квартир стали выпускать по два-три человека. Очень страшно было за них. Но они понемногу уходили, когда снова пошел общественный транспорт. Приезжали за ними и на машинах. Водители спрашивали: «Кто в Каменную Горку? Могу взять еще двоих». «Кто в Веснянку?» — говорит вторая.

Жители Орловской созванивались и обсуждали с соседями происходившее и в воскресенье поздно вечером, и с утра. Говорят, в многоэтажке неподалеку от посольства Российской Федерации люди прятали протестующих, среди которых были и раненые.

— Еще в одной многоэтажке в подъезд людям кофе выносили, воду.

— Почему помогаете? Не страшно, что люди с оружием придут за это в вашу квартиру? Не страшно — помогать?

Собеседницы отвечают так:

— Помогаем, потому что мы белорусы. Это нормальное человеческое отношение. Как можно людям не помогать?

— Я сегодня утром подумала: может, пока люди у меня сидели, мне самой надо было еще и постоять в подъезде, подежурить? Кажется, я даже мало помогла.



