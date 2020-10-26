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Минобразования: Занятия проходят в штатном режиме во всех вузах Беларуси

26.10.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В вузах республики занятия идут в штатном режиме, заявила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.


БНТУ, 26 октября 2020 года. Фото прислал читатель

— Это носит не массовый характер, носит точечный. Занятия проходят в штатном режиме во всех вузах Беларуси, — сообщила днем 26 октября TUT.BY представитель Минобразования.

С утра читатели сообщают о «сидячих» акциях студентов в некоторых вузах, а также о вышедших небольшими колоннами на улицы Минска. Кроме того, поступает информация о протестах рабочих на некоторых предприятиях страны, в правительстве утверждают, что все работают в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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В вузах республики занятия идут в штатном режиме, заявила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
 
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