Минобразования: Занятия проходят в штатном режиме во всех вузах Беларуси

Источник материала: Tut.by

В вузах республики занятия идут в штатном режиме, заявила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.



БНТУ, 26 октября 2020 года. Фото прислал читатель

— Это носит не массовый характер, носит точечный. Занятия проходят в штатном режиме во всех вузах Беларуси, — сообщила днем 26 октября TUT.BY представитель Минобразования.

С утра читатели сообщают о «сидячих» акциях студентов в некоторых вузах, а также о вышедших небольшими колоннами на улицы Минска. Кроме того, поступает информация о протестах рабочих на некоторых предприятиях страны, в правительстве утверждают, что все работают в штатном режиме.