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Минобразования: Занятия проходят в штатном режиме во всех вузах Беларуси
26.10.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В вузах республики занятия идут в штатном режиме, заявила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
— Это носит не массовый характер, носит точечный. Занятия проходят в штатном режиме во всех вузах Беларуси, — сообщила днем 26 октября TUT.BY представитель Минобразования.
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В вузах республики занятия идут в штатном режиме, заявила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
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