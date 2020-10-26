|
Задержаны двое сотрудников Onliner, они были в цепочке солидарности рядом с офисом
26.10.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 октября на проспекте Дзержинского, рядом с офисом компании Onliner, были задержаны двое сотрудников — исполнительный директор (CEO) Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев. Они принимали участие в цепочке солидарности, которая состояла из нескольких десятков человек, в руках у некоторых участников были бело-красно-белые флаги.
Около 11 часов утра к месту сбора цепочки солидарности подъехал микроавтобус, из которого выскочили люди в форме ОМОНа, они и задержали Мохорева и Жуковца. По данным Onliner, их увезли в Московское РУВД, которое находится рядом с местом задержания.
Напомним, прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси
26 октября началось с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 11 часов утра к месту сбора цепочки солидарности подъехал микроавтобус, из которого выскочили люди в форме ОМОНа, они и задержали Мохорева и Жуковца.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)