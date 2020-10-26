Задержаны двое сотрудников Onliner, они были в цепочке солидарности рядом с офисом

Источник материала: Tut.by

26 октября на проспекте Дзержинского, рядом с офисом компании Onliner, были задержаны двое сотрудников — исполнительный директор (CEO) Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев. Они принимали участие в цепочке солидарности, которая состояла из нескольких десятков человек, в руках у некоторых участников были бело-красно-белые флаги.

Около 11 часов утра к месту сбора цепочки солидарности подъехал микроавтобус, из которого выскочили люди в форме ОМОНа, они и задержали Мохорева и Жуковца. По данным Onliner, их увезли в Московское РУВД, которое находится рядом с местом задержания.

Напомним, прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума . Его требования — Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены — не были выполнены. Вчера, в его последний день, на улицы городов вышли тысячи протестующих, в Минске собралось не менее 100 тысяч человек. Не обошлось без жестких задержаний и применения спецсредств — светошумовых гранат и резиновых пуль .

26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях, также не работают сегодня некоторые частные компании, в том числе IT. В разных районах Минска люди выстраиваются в цепочки солидарности.