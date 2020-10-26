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В ноябре в Гомеле появится новых экспериментальный автобусный маршрут
26.10.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 ноября в Гомеле в качестве эксперимента на один месяц появится автобус № 8Е. Об этом
Маршрут будет проходить от остановочного пункта «Завод литья и нормалей» через поселок Красный Богатырь и по Северо-Западному обходу.
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В качестве эксперимента на один месяц появится автобус № 8Е
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