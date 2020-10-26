В ноябре в Гомеле появится новых экспериментальный автобусный маршрут

Источник материала: Tut.by

2 ноября в Гомеле в качестве эксперимента на один месяц появится автобус № 8Е. Об этом сообщают «Гомельские ведомости» со ссылкой на горисполком.

Маршрут будет проходить от остановочного пункта «Завод литья и нормалей» через поселок Красный Богатырь и по Северо-Западному обходу.