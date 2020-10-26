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Коммунальники объяснили, почему батареи в некоторых квартирах не горячие, а теплые

26.10.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С приходом тепла батареи в некоторых домах Бреста охладели. Коммунальники объяснили почему.


Пуск тепла в городе стартовал 14 октября. Сейчас все подключены и получают тепло. Все теплоисточники вышли на нормальный режим работы, пишет «Брестский вестник».

При этом 44% жилфонда Бреста оснащено системами автоматического регулирования тепловой энергии. При повышении температуры за окном в таких домах происходит автоматическое снижение температуры теплоносителя, и у жильцов может сложиться ложное впечатление о том, что отопление отключили.

«Волноваться не стоит, так как система регулирования всего лишь ограничила подачу невостребованного, при сложившихся погодных условиях, тепла», — сообщает ЖРЭУ Бреста и заверяет, что за лишнее тепло платить не придется.

 
Теги: Брест
 
 
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