Коммунальники объяснили, почему батареи в некоторых квартирах не горячие, а теплые

Источник материала: Tut.by

С приходом тепла батареи в некоторых домах Бреста охладели. Коммунальники объяснили почему.





Пуск тепла в городе стартовал 14 октября. Сейчас все подключены и получают тепло. Все теплоисточники вышли на нормальный режим работы, пишет «Брестский вестник» .

При этом 44% жилфонда Бреста оснащено системами автоматического регулирования тепловой энергии. При повышении температуры за окном в таких домах происходит автоматическое снижение температуры теплоносителя, и у жильцов может сложиться ложное впечатление о том, что отопление отключили.

«Волноваться не стоит, так как система регулирования всего лишь ограничила подачу невостребованного, при сложившихся погодных условиях, тепла», — сообщает ЖРЭУ Бреста и заверяет, что за лишнее тепло платить не придется.