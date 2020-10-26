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В Беларуси за сутки 884 новых инфицированных COVID-19
26.10.2020 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Выздоровели и выписаны 83 748 пациентов (511 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 961 пациент (четыре за последние сутки).
Всего проведено 2 386 740 тестов (плюс 14 295). То есть, примерно 6,2% тестов за последние сутки — положительные.
В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентраторов.
По информации Минздрава, запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем в течение более чем двух месяцев. Часть отделений больниц в стране уже
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