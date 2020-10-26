В Беларуси за сутки 884 новых инфицированных COVID-19

Источник материала: Tut.by

По свежим данным Минздрава, в Беларуси 93 707 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 884 новых инфицированных.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 83 748 пациентов (511 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 961 пациент (четыре за последние сутки).

Всего проведено 2 386 740 тестов (плюс 14 295). То есть, примерно 6,2% тестов за последние сутки — положительные.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентраторов.

По информации Минздрава, запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем в течение более чем двух месяцев. Часть отделений больниц в стране уже перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19.