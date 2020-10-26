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«Шутит, что отдохнул и выспался». В Бресте без протокола отпустили задержанного вчера врача-нейрохирурга

26.10.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 октября в Бресте из Ленинского РОВД вышел задержанный накануне врач-нейрохирург Сергей Гетманюк. Об этом сообщила TUT.BY его жена Татьяна.


Сергей Гетманюк. Фото: Бинокль

Сергея выпустили из Ленинского РОВД около 12.00 без протокола. На условия содержания у него жалоб нет.

— Вы знаете, он у меня на две с половиной ставки работал, поэтому шутит, что отдохнул и выспался, — рассказала TUT.BY Татьяна.

Напомним, врача-нейрохирурга областной больницы задержали 25 октября на улице Советской. Сергей вместе с женой в тот день покупал подарок на свадьбу родственнице, а затем супруги пошли в направлении торгового центра "Дидас Персия". По этому же маршруту проходили участники стихийного шествия. На перекрестке Советской и Гоголя Сергея задержали.

 
Теги: Брест
 
 
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26 октября в Бресте из Ленинского РОВД вышел задержанный накануне врач-нейрохирург Сергей Гетманюк.
 
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