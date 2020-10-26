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«Шутит, что отдохнул и выспался». В Бресте без протокола отпустили задержанного вчера врача-нейрохирурга
26.10.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 октября в Бресте из Ленинского РОВД вышел задержанный накануне врач-нейрохирург Сергей Гетманюк. Об этом сообщила TUT.BY его жена Татьяна.
Сергея выпустили из Ленинского РОВД около 12.00 без протокола. На условия содержания у него жалоб нет.
— Вы знаете, он у меня на две с половиной ставки работал, поэтому шутит, что отдохнул и выспался, — рассказала TUT.BY Татьяна.
Напомним, врача-нейрохирурга областной больницы
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«Шутит, что отдохнул и выспался». В Бресте без протокола отпустили задержанного вчера врача-нейрохирурга
26 октября в Бресте из Ленинского РОВД вышел задержанный накануне врач-нейрохирург Сергей Гетманюк.
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