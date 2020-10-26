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В Минске был пожар в офисной части строящегося ЖК «Лазурит»
26.10.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске был пожар на стройке жилого комплекса «Лазурит» в Лебяжьем. Дым валил из шестиэтажного здания, которое строится как административное. О возгорании TUT.BY сообщили читатели.
На подъездах к «Лазуриту» заметили больше пяти машин МЧС. На видео, которое в редакцию прислал читатель, видно, как кого-то эвакуируют при помощи строительной техники.
В МЧС Минска
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В Минске был пожар на стройке жилого комплекса «Лазурит» в Лебяжьем. Дым валил из шестиэтажного здания, которое строится как административное. О возгорании TUT.BY...
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