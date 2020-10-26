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В Минске был пожар в офисной части строящегося ЖК «Лазурит»

26.10.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске был пожар на стройке жилого комплекса «Лазурит» в Лебяжьем. Дым валил из шестиэтажного здания, которое строится как административное. О возгорании TUT.BY сообщили читатели.


Фото: читатель TUT.BY

На подъездах к «Лазуриту» заметили больше пяти машин МЧС. На видео, которое в редакцию прислал читатель, видно, как кого-то эвакуируют при помощи строительной техники.

Открыть/скачать оригинал видео

 

В МЧС Минска подтвердили, что спасатели работают в здании на улице Мястровская, 6. Загорание на площади около двух «квадратов» было на первом этаже строящейся шестиэтажки. Ликвидировали пожар в 14.16, никто не пострадал.

 


Фото: читатель TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске был пожар на стройке жилого комплекса «Лазурит» в Лебяжьем. Дым валил из шестиэтажного здания, которое строится как административное. О возгорании TUT.BY...
 
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