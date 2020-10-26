В Минске был пожар в офисной части строящегося ЖК «Лазурит»

Источник материала: Tut.by

В Минске был пожар на стройке жилого комплекса «Лазурит» в Лебяжьем. Дым валил из шестиэтажного здания, которое строится как административное. О возгорании TUT.BY сообщили читатели.



Фото: читатель TUT.BY

На подъездах к «Лазуриту» заметили больше пяти машин МЧС. На видео, которое в редакцию прислал читатель, видно, как кого-то эвакуируют при помощи строительной техники.

В МЧС Минска подтвердили , что спасатели работают в здании на улице Мястровская, 6. Загорание на площади около двух «квадратов» было на первом этаже строящейся шестиэтажки. Ликвидировали пожар в 14.16, никто не пострадал.



Фото: читатель TUT.BY