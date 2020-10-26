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Онлайн-покупка билетов на поезда БелЖД будет недоступна утром во вторник

26.10.2020 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Сервисы онлайн-покупки билетов на поезда будут недоступны утром во вторник, об этом пассажиров предупредили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

© CC0 / Pixabay / 27707
"Белавиа" и БелЖД предупредили о сбоях на своих сайтах

"27 октября с 9:00 до 10:00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов через интернет в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - рассказали там.

Кроме того, краткосрочные перебои в работе этих сервисов могут продолжаться во вторник с 10:00 до 11:00.

БелЖД приносит извинения за возможные неудобства. При этом пассажирам рекомендуют в указанные периоды обращаться за проездными документами в билетные кассы.

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Теги: Минск
 
 
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Купить проездные документы нельзя будет на сайте БелЖД и в мобильном приложении, пассажирам рекомендуют обращаться в кассы.
 
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