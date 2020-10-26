|
Карпенко о студентах: Так называемые мирные акции начинают приобретать неприкрытые формы агрессии
26.10.2020 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У каждого человека есть гражданская позиция, но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо, считает министр образования Игорь Карпенко. Так он
«Несмотря на многочисленные призывы к забастовкам, сегодня учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме, — сказал Игорь Карпенко. — Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов».
По его мнению, у каждого человека есть гражданская позиция, «но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо».
«Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства. Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер», — добавил он.
Ранее в Министерстве образования
Напомним, 26 октября в Минске и других городах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его мнению, у каждого человека есть гражданская позиция, «но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)