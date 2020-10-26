Карпенко о студентах: Так называемые мирные акции начинают приобретать неприкрытые формы агрессии

Источник материала: Tut.by

У каждого человека есть гражданская позиция, но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо, считает министр образования Игорь Карпенко. Так он прокомментировал акции протеста студентов 26 октября.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Несмотря на многочисленные призывы к забастовкам, сегодня учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме, — сказал Игорь Карпенко. — Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов».

По его мнению, у каждого человека есть гражданская позиция, «но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо».

«Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства. Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер», — добавил он.

Ранее в Министерстве образования заявили , что акции студентов носят не «массовый, а точечный характер».

Напомним, 26 октября в Минске и других городах начались студенческие акции протеста. В каких-то вузах прошли небольшие собрания и митинги, а студенты некоторых столичных вузов вышли и присоединились к «пенсионерскому маршу».