В Верхнедвинском районе муж и жена отравились неизвестной жидкостью. Бутылку с ней мужчина нашел на свалке

Источник материала: Tut.by

В Верхнедвинском районе мужчина нашел бутылку неизвестной жидкостью и принес домой. Супруги выпили ее, а через день умерли в больнице. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По предварительным данным, 60-летний житель Верхнедвинского района 22 октября текущего года нашел на свалке 5-литровую емкость с жидкостью с запахом спирта и принес ее домой. Мужчина вместе со своей супругой выпил находку дома. На следующий день им стало плохо, сын вызвал скорую помощь. Спустя сутки упруги скончались в в больнице.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята емкость с жидкостью, опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы. По данному факту проводится проверка.