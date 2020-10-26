Около 30 пожилых брестчан вышли на Марш пенсионеров

Источник материала: Tut.by

Около 30 пожилых брестчан вышли 26 октября на Марш пенсионеров.





Участники шествия собрались на площадке перед Центральным универмагом. Около 15.00 они вышли на марш «в сопровождении» двух сотрудников милиции в форме.

Видео: Бинокль

Небольшая колонна пошла по улице Советской. В руках участники шествия держали белые и красные цветы. Пенсионеры дошли по Советской до улицы Маяковского, а затем развернулись и пошли обратно к проспекту Машерова.



Фото: Скрин-шот камеры WikiLink

По дороге они скандировали «Жыве Беларусь!», «Позор тихарям!» и пели песню «Пусть всегда будет солнце».



Фото: Скрин-шот камеры WikiLink

Видео: Брестская газета

Видео: Белсат