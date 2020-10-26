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Около 30 пожилых брестчан вышли на Марш пенсионеров
26.10.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 30 пожилых брестчан вышли 26 октября на Марш пенсионеров.
Участники шествия собрались на площадке перед Центральным универмагом. Около 15.00 они вышли на марш «в сопровождении» двух сотрудников милиции в форме.
Видео:
Небольшая колонна пошла по улице Советской. В руках участники шествия держали белые и красные цветы. Пенсионеры дошли по Советской до улицы Маяковского, а затем развернулись и пошли обратно к проспекту Машерова.
По дороге они скандировали «Жыве Беларусь!», «Позор тихарям!» и пели песню «Пусть всегда будет солнце».
Видео:
Видео:
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По дороге они скандировали «Жыве Беларусь!», «Позор тихарям!» и пели песню «Пусть всегда будет солнце».
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