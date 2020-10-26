«Был в камере с задержанным за пикет в мою поддержку». Избитый в Могилеве медик вышел на свободу спустя почти месяц

Источник материала: Tut.by

На свободе могилевчанин Андрей Вербицкий — медик, который провел 26 дней в изоляторе, а перед этим — три дня в больнице после, по его словам, избиения сотрудниками милиции при задержании. Медика суд трижды признал участником несанкционированных акций протеста, причем в третий раз — сегодня, 26 октября, назначив в этот раз штраф .



Фото: лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна»

Напомним, рентген-лаборанта «Облхозстомполиклиники» Андрея Вербицкого задержали 27 сентября, били, после трех дней в больнице арестовали. Андрей провел в изоляторе временного содержания 26 суток, там же серьезно переболел: у него была высокая температура после ночевки в Ленинском РОВД.

Могилевчане вышли сделать фото в поддержку Андрея — их тоже задержали, двоих уже осудили и наказали штрафами .

Один из них, Павел Горох, находился с Андреем в одной камере в течение суток. Медик говорит, что они отлично пообщались и познакомиться с ним ему было очень приятно.

— Я встречал в камере всех новых: кормил их, потому что знал, что они все голодные после «обезьянника», после РОВД. Это тяжело: люди около суток обычно находятся без еды. Павел сам меня узнал, когда зашел, поздоровался, потом рассказал об акции поддержки.

Поддержка эта, говорит Вербицкий, с одной стороны, была ему очень приятна, а с другой стороны, именно такая солидарность, предполагает Андрей, могла стать причиной того, что его наказывали сутками. Но это лишь предположение, потому что логики в действиях милиции и суда Вербицкий так и не нашел.

— Более того, решение во время первого слушания судья вынесла без перерыва, а лист с постановлением суда об аресте меня на 14 суток уже был подшит в дело — сразу после письменных материалов.

В изоляторе, отмечает Вербицкий, сотрудники очень четко выполняли свои обязанности, указанные в постановлении МВД «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания территориальных органов внутренних дел» — этот документ Андрей, говорит, несколько раз перечитывал. И в таком отношении к работе и к арестованным, считает медик, — заслуга начальника ИВС.

— Это очень сильно выделяется на фоне того беспредела, который творится в РОВД. Под беспределом я имею в виду, что все затягивается, протоколы составляются с нарушениями, не предоставляют материалы дела, правозащитника, копию протокола приходится просить. У них даже между собой — между сотрудниками — такое отношение, что не позавидуешь: и матом друг на друга, и вообще. Даже смотреть на такое неприятно.

В изоляторе к Андрею лояльно отнеслись, когда он заболел: несколько дней у него держалась высокая температура. Как полагает медик, так его организм отреагировал на стресс и переохлаждение: ночь на 1 октября, после задержания, Вербицкий провел в РОВД, спал несколько часов на деревянном полу, перемерз. В ИВС врач дал ему таблетки, у дежурных выпросили кипяток (обычно его не дают). Так что в первые дни болезни Андрей мог пить горячий чай, соблюдать постельный режим. А потом ему сказали, что сломался чайник, так что кипятка больше нет.





За 26 суток Вербицкий сменил пять камер. Наверное, это можно трактовать как психологическое давление, но никакого дискомфорта от ареста медик не испытал — «воспринял это как приключение». Это если не считать, что он очень скучал по семье, с которой не привык надолго разлучаться.

В камерах, говорит Вербицкий, ему было приятно и очень интересно знакомиться с людьми, которые так же, как и он, отбывали сроки за участие в акциях протеста.

— Одно время у нас в камере было три многодетных отца: у каждого по три ребенка. Причем у одного из них, у Васи, девочка родилась 14 августа, когда была амнистия и арестованных выпускали. Так вот, Вася съездил к жене — поздравил ее, а потом развозил выпущенных из изолятора людей. Он очень активный человек, очень образованный, директор одного крупного филиала в Могилеве.

Журналисты были в камере, инженеры. Один человек, помню, сидел рисовал какие-то сложные чертежи. И я думаю: «Блин, что эти люди вообще тут делают — непонятно».

Андрей вспоминает, как с ним «проводили беседы» сотрудники уголовного розыска:

— Я им говорю: «Ребята, вам вот разве приятно, что вы, целый уголовный розыск, приходите административщиков кошмарить? У вас же высшее образование, вы же учились совсем для другого. Это же все равно что в медицине главврачу больницы дать в руки швабру и сказать: «Иди-ка ты полы в отделении мой».

Такие «беседы», говорит Андрей, долго не длились: он каждый раз ссылался на ст. 27 Конституции Беларуси — и отказывался давать объяснения против себя.

За 26 дней в изоляторе Андрей получил с десяток писем и открыток, причем половину — со словами поддержки от незнакомых ему людей. И на выходе из ИВС получил «счет» пока только за половину срока — 148,5 рубля.

— Причем я как добропорядочный гражданин уже 20 рублей заплатил — у меня были наличные. Так что я написал заявление: мол, дяденьки милиционеры, возьмите часть оплаты за еду, — смеется медик.

Андрей Вербицкий до ареста написал заявление в Следственный комитет по факту избиения его сотрудниками милиции 27 сентября. К заявлению приложил результат экспертизы, которую успел пройти до того, как его задержали милиционеры там же, возле здания, где ее проводят. Завтра, 27 октября, должны быть какие-то результаты проверки — Андрей будет их узнавать.

Сейчас медик дома. Ближайшие планы — привести мысли в порядок, побыть с семьей: поговорить с женой, «пожмякать» детей, по которым очень соскучился. И позвонить на работу: говорит, коллеги и начальство тоже о нем беспокоятся и очень ждут.