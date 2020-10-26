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Под Минском кто-то установил проволоку на железнодорожные рельсы

26.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Минском кто-то установил проволоку на рельсах, это случилось утром в понедельник. Милиция проводит проверку, сообщили в УВД Миноблисполкома.

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Диспетчер станции Колядичи в 8 утра сообщил в Мачулищанский отдел Минского РУВД о проволоке на рельсах. Ее натянули неизвестные на 482-м и 485-м километрах перегона Колядичи — Осеевка. Из-за этого экстренно тормозил поезд Руденск — Минск.

Проволока замыкает рельсовую цепь. Из-за этого автоматика «понимает», будто путь занят, а значит, на участок нельзя принять поезд — все это мешает бесперебойной работе железнодорожного транспорта.

Милиция проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Под Минском кто-то установил проволоку на рельсах, это случилось утром в понедельник. Милиция проводит проверку, сообщили в УВД Миноблисполкома.
 
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