Под Минском кто-то установил проволоку на железнодорожные рельсы

Источник материала: Tut.by

Под Минском кто-то установил проволоку на рельсах, это случилось утром в понедельник. Милиция проводит проверку, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Диспетчер станции Колядичи в 8 утра сообщил в Мачулищанский отдел Минского РУВД о проволоке на рельсах. Ее натянули неизвестные на 482-м и 485-м километрах перегона Колядичи — Осеевка. Из-за этого экстренно тормозил поезд Руденск — Минск.

Проволока замыкает рельсовую цепь. Из-за этого автоматика «понимает», будто путь занят, а значит, на участок нельзя принять поезд — все это мешает бесперебойной работе железнодорожного транспорта.

Милиция проводит проверку.