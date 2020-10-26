|
Под Минском кто-то установил проволоку на железнодорожные рельсы
26.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Минском кто-то установил проволоку на рельсах, это случилось утром в понедельник. Милиция проводит проверку, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Диспетчер станции Колядичи в 8 утра сообщил в Мачулищанский отдел Минского РУВД о проволоке на рельсах. Ее натянули неизвестные на 482-м и 485-м километрах перегона Колядичи — Осеевка. Из-за этого экстренно тормозил поезд Руденск — Минск.
Проволока замыкает рельсовую цепь. Из-за этого автоматика «понимает», будто путь занят, а значит, на участок нельзя принять поезд — все это мешает бесперебойной работе железнодорожного транспорта.
Милиция проводит проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Минском кто-то установил проволоку на рельсах, это случилось утром в понедельник. Милиция проводит проверку, сообщили в УВД Миноблисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)