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При разгоне акции у ПВТ один из омоновцев сломал ногу

26.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили, что при разгоне протестующих у Парка высоких технологий один из сотрудников ОМОНа получил травму. Эту информацию TUT.BY подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.

На кадрах видео, которое прислали в редакцию TUT.BY очевидцы, можно узнать один из участков в районе Парка высоких технологий. На газоне лежит человек в экипировке сотрудника ОМОНа, к нему подбегают, судя по всему, его товарищи и уносят его на руках.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили TUT.BY информацию о том, что один из сотрудников органов внутренних дел пострадал.

— Сотрудник ОМОНа получил травму, он госпитализирован. По предварительной информации, у него перелом голени со смещением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 26 октября в цепь солидарности выстроились сотрудники компаний — резидентов ПВТ — как сообщалось, участников было около тысячи. К месту протестной акции приехал ОМОН, начался разгон и задержания, очевидцы сообщали об использовании спецсредств. Однако после того, как силовики уехали, несколько сотен участников цепи вновь вернулись к месту проведения акции, также в районе Парка высоких технологий ими была перекрыта кольцевая. Вскоре сотрудники органов правопорядка вернулись и вновь разогнали акцию.

 
 
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Читатели сообщили, что при разгоне протестующих у Парка высоких технологий один из сотрудников ОМОНа получил травму. Эту информацию TUT.BY подтвердили в ГУВД...
 
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