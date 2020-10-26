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При разгоне акции у ПВТ один из омоновцев сломал ногу
26.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели сообщили, что при разгоне протестующих у Парка высоких технологий один из сотрудников ОМОНа получил травму. Эту информацию TUT.BY подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.
На кадрах видео, которое прислали в редакцию TUT.BY очевидцы, можно узнать один из участков в районе Парка высоких технологий. На газоне лежит человек в экипировке сотрудника ОМОНа, к нему подбегают, судя по всему, его товарищи и уносят его на руках.
В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили TUT.BY информацию о том, что один из сотрудников органов внутренних дел пострадал.
— Сотрудник ОМОНа получил травму, он госпитализирован. По предварительной информации, у него перелом голени со смещением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, 26 октября в цепь солидарности
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Читатели сообщили, что при разгоне протестующих у Парка высоких технологий один из сотрудников ОМОНа получил травму. Эту информацию TUT.BY подтвердили в ГУВД...
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