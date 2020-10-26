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Журналист гомельских «Сильных Новостей» перестала выходить на связь. Где она - неизвестно

26.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист «Сильных Новостей» Надежда Пужинская перестала выходить на связь. Где она — неизвестно. В первой половине дня в понедельник Надежда связалась с коллегами и сообщила, что ей звонят из милиции. Вскоре неизвестные начали звонить в домофон, сообщают «Сильные Новости».


Фото: «Сильные новости»

Спустя некоторое время Надежда перестала выходить на связь, на телефонные звонки не отвечает.

В ИВС сообщили, что Надежда Пужинская к ним не поступала.

Где в данный момент находится Надежда, неизвестно.

Напомним, Надежда Пужинская была задержана 4 октября. По статье 23.34 КоАП ее осудили на 14 суток. Девушку отправили в ИВС в Буда-Кошелево. Через несколько дней она почувствовала себя плохо, ее и отпустили. «Недосиженными» у Надежды осталось 7 суток.

 
Теги: Новости
 
 
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В первой половине дня в понедельник Надежда связалась с коллегами и сообщила, что ей звонят из милиции. Вскоре неизвестные начали звонить в домофон.
 
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