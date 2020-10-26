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В Новополоцке на воскресном марше задержали около 20 человек, из них 17 поместили в изолятор

26.10.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке на воскресной акции протеста задержали около 20 человек. 17 горожан находятся в ЦИП до суда. Об этом порталу gorod214.by сообщили в Новополоцком ГОВД.


25 октября в Новополоцке за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали около 20 человек. 17 человек отвезли в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) до судов.

Еще о троих задержанных сообщили в УВД облисполкома. Их доставили в милицию в Полоцке.

В списках правозащитников есть информация об 11 задержанных в Новополоцке в воскресенье, и одном человеке — в Полоцке.

Напомним, 25 октября в городах-соседях прошли очередные протестные акции. Они завершились разгоном и задержаниями.

 
 
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25 октября в городах-соседях прошли очередные протестные акции. Они завершились разгоном и задержаниями.
 
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