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В Новополоцке на воскресном марше задержали около 20 человек, из них 17 поместили в изолятор
26.10.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке
25 октября в Новополоцке за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали около 20 человек. 17 человек отвезли в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) до судов.
Еще о троих задержанных сообщили в УВД облисполкома. Их доставили в милицию в Полоцке.
В списках правозащитников есть информация об 11 задержанных в Новополоцке в воскресенье, и одном человеке — в Полоцке.
Напомним, 25 октября в городах-соседях прошли очередные протестные акции. Они завершились разгоном и задержаниями.
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25 октября в городах-соседях прошли очередные протестные акции. Они завершились разгоном и задержаниями.
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