«Мы против преследований за инакомыслие». Учителя записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

Учителя гимназии № 50 Минска записали видеообращение. Они говорят, что очень любят Беларусь и что против лжи в СМИ, преследований за инакомыслие.

— За долгие годы школу превратили в удобный инструмент для обслуживания власти. На протяжении многих лет последовательно дискредитировалось положение и статус учителя. И сегодня мы обращаемся к учителям, родителям, к своим бывшим ученикам. Мы обращаемся ко всему белорусскому обществу, и мы имеем на это право, потому что мы вместе воспитали достойное молодое поколение, — говорят они.

Учителя отмечают, что они за единую, свободную, независимую и процветающую Беларусь, за страну, которую они очень любят.

— За то, чтобы наша молодежь не уезжала за границу, потому что не может мириться с беззаконием и несправедливостью. За то, чтобы власть была поистине демократической. За то, чтобы мнение большинства в обществе учитывалось. За освобождение всех политических заключенных. Мы за восстановление преподавателей, студентов, других граждан на рабочие и учебные места, которые потеряли их по политическим причинам. Мы за мирное решение любых проблем. Мы против лжи, которая льется на нас потоками из средств массовой информации. Мы против преследований за инакомыслие.

Они говорят, что не могут прекратить работу в школе и что они, как и врачи, должны быть на своих рабочих местах.

— Наша миссия — учить, и так будет всегда. Я учу, значит, я творю прекрасное будущее, в котором жить нам, нашим детям и внукам. Мы не прекращаем работы в школе, но мы хотим сказать: «Друзья, заводчане, мы с вами, мы вместе, мы рядом». Мы, учителя, с народом!