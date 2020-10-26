ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы против преследований за инакомыслие». Учителя записали видеообращение

26.10.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Учителя гимназии № 50 Минска записали видеообращение. Они говорят, что очень любят Беларусь и что против лжи в СМИ, преследований за инакомыслие.

— За долгие годы школу превратили в удобный инструмент для обслуживания власти. На протяжении многих лет последовательно дискредитировалось положение и статус учителя. И сегодня мы обращаемся к учителям, родителям, к своим бывшим ученикам. Мы обращаемся ко всему белорусскому обществу, и мы имеем на это право, потому что мы вместе воспитали достойное молодое поколение, — говорят они.

Учителя отмечают, что они за единую, свободную, независимую и процветающую Беларусь, за страну, которую они очень любят.

— За то, чтобы наша молодежь не уезжала за границу, потому что не может мириться с беззаконием и несправедливостью. За то, чтобы власть была поистине демократической. За то, чтобы мнение большинства в обществе учитывалось. За освобождение всех политических заключенных. Мы за восстановление преподавателей, студентов, других граждан на рабочие и учебные места, которые потеряли их по политическим причинам. Мы за мирное решение любых проблем. Мы против лжи, которая льется на нас потоками из средств массовой информации. Мы против преследований за инакомыслие.

Они говорят, что не могут прекратить работу в школе и что они, как и врачи, должны быть на своих рабочих местах.

— Наша миссия — учить, и так будет всегда. Я учу, значит, я творю прекрасное будущее, в котором жить нам, нашим детям и внукам. Мы не прекращаем работы в школе, но мы хотим сказать: «Друзья, заводчане, мы с вами, мы вместе, мы рядом». Мы, учителя, с народом!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учителя гимназии № 50 Минска записали видеообращение. Они говорят, что очень любят Беларусь и что против лжи в СМИ, преследований за инакомыслие.
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Минском кто-то установил проволоку на железнодорожные рельсы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика