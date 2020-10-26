МВД сообщило о задержании минчанина, который «сливал» данные милиционеров в сеть

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГУБОПиК задержали 25-летнего менеджера госпредприятия. Как сообщает пресс-служба МВД, молодой человек, «используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В частности, молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов, — информирует пресс-служба МВД.

Ведомство сообщает, что со слов задержанного, с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей республики, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты.

— Обнародованные в telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет «надавить» на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей, — сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Также в ходе расследования действия подозреваемого будут проверены на предмет разглашения коммерческой тайны, а также разжигания социальной вражды или розни.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он активно сотрудничает со следствием.

МВД предупреждает, что любые посягательства на сотрудников милиции будут пресекаться, а виновные в распространении персональных данных будут установлены и привлечены к ответственности.