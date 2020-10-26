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Марш пенсионеров, солидарность студентов и закрытые кафе. «Протестный» понедельник в Бресте

26.10.2020 18:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 26 октября, в Бресте не работали некоторые кафетерии и торговые точки, в техническом университете студенты провели акцию солидарности, а пенсионеры вышли на марш.


Некоторые кофейни в Бресте сегодня ушли на сандень

В понедельник закрылись на санитарный некоторые кофейни CoffeeKot, Bazarcoffee, «Культурный кофе», «Угол 76», кафе «Незабудка». По техническим причинам закрылся магазин «Перфект № 3». В Барановичах, Бресте и Пинске на инвентаризацию ушли магазины товаров для дома Mister Dom.


Брестская фирма решила не работать в понедельник

Не работали в понедельник закусочная на Советской, которая обычно открыта семь дней в неделю, пиццерия Dominos и магазин OZ.by. В соцсетях также сообщают о том, что выходной решили устроить себе некоторые брестские ипэшники из сфер торговли и услуг.

В Барановичах и Пинске также закрылись некоторые кафе и магазины, пишет портал «Першы Рэгіён».


Магазин в Барановичах

Ситуацию в городе прокомментировал в своем телеграм-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.

«По состоянию на 15.30 26 октября все предприятия города работают в штатном режиме. Вместе с тем в ходе мониторинга объектов торговли выявили два субъекта (малый бизнес), которые не проинформировали потребителей о приостановлении работы, чем нарушили постановление Совета министров Республики Беларусь».

С утра по интернету поползли слухи о забастовке на «Брестэнерго». На предприятии эту информацию опровергли, сообщает областная газета «Заря». В администрации рассказали, что персонал на своих рабочих местах, работы идут в плановом режиме.

Студенты Брестского государственного технического университета провели акцию солидарности. Они собрались в фойе главного корпуса с плакатами. На одном из них было написано: «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом». Плакат с таким же текстом держала в руках студентка Александра Гавручак. Ее задержали 11 октября в Бресте и назначили 15 суток ареста по 23.34 КоАП.

Видео: Бинокль

Открыть/скачать оригинал видео (1.83 МБ)

К учащимся вышли проректор по воспитательной работе Наталья Яловая и первый проректор Александр Омельянюк, писал городской журнал «Бинокль». Студентов пригласили в аудиторию для диалога. Наталья Яловая сообщила TUT.BY, что на встрече обсуждались «внутренние дела». Она также опровергла информацию о том, что в университет приходили силовики в балаклавах. После встречи учащиеся вернулись на пары. По предварительной информации, никого не задержали.

Фото: Скриншот видео

Возле входа в главный корпус БрГУ имени Пушкина стояли милиционеры с видеокамерой, а представители администрации дежурили на первом этаже и на улице, писал «Бинокль».


У входа в главный корпус БрГУ. Фото: Бинокль

Небольшая цепь солидарности выстроилась на улице Московской возле бизнес-центра «Брест деловой».


Фото: Бинокль

К 15.00 в Бресте на марш вышли пенсионеры. Около 30 человек с красными и белыми цветами прошли по улице Советской до перекрестка с Маяковского и обратно, а затем стали в цепь солидарности на проспекте Машерова. По дороге они скандировали: «Жыве Беларусь!», «Позор тихарям!» и пели песню «Пусть всегда будет солнце».


Марш пенсионеров

 
Теги: Брест
 
 
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