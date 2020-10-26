«Людей в ловушку на Орловской заманили». Участники марша - про жесткий разгон, взрывы и «засаду»

Источник материала: Tut.by

В воскресенье на улице Орловской был жесткий разгон митинга. Это произошло, когда люди уже расходились. Силовики хватали участников акции во дворах и даже вламывались в квартиры, применяли спецсредства, а еще обвинили протестующих в нападении на РУВД Центрального района. TUT.BY спросил участников, что происходило на марше. Некоторые собеседники готовы показывать раны, но боятся обращаться к врачам — и вот почему.



Фото: TUT.BY

«Было настолько страшно, мы не понимали, куда бежать, — вдруг там граната будет лететь»

Подруги Лариса и Анжела прошли маршрут от стелы «Минск — город-герой» до разгона на Орловской. Когда собирались домой, стояли на остановке общественного транспорта, — туда и запустили одну из первых гранат.

Все происходило так: митингующие шли по Орловской в сторону Верховного суда, мост через Свислочь с двух сторон был перекрыт.

Анжела говорит, что была попытка кого-то задержать, но в какой-то момент толпа ринулась на автобусы силовиков — те стали уезжать, а митингующие бросили им вслед несколько камней. Микроавтобусы ехали по улице в сторону Центрального РУВД. Лариса и Анжела не видели, чтобы кто-то бросал камни в управление. Они добавляют, что от забора до этого здания — большое расстояние, разбить стекла с улицы «было бы нереально».

Потом было спокойно, люди уже расходились. Но появились силовики, и протестующие стали разбегаться во дворы. Лариса и Анжела решили не прятаться в подъездах и пошли на остановку напротив РУВД. Там было много людей.

— Ребята стали выбегать из двора неподалеку и показывали в сторону одного из домов, кричали: «Там ОМОН». Тут я увидела, что один из силовиков направил что-то в сторону остановки. Я заметила, как в нас летит граната. Не видела, где она упала, но почувствовала возле ноги горячую волну, — рассказывает Анжела. — Я схватила Ларису — понимаю, что она оглохла. Мы стали подниматься — собирались убежать, и тут возле нас взрывается следующая граната. Нас откинуло волной — мы просто упали, термос из пакета отлетел на дорогу. Было настолько страшно! Мы не понимали куда бежать — вдруг там граната будет лететь.

Куртка и штаны Анжелы были порваны осколками гранаты. Подошва от горячей температуры слиплась с носком. Из-за падения на землю — синяк на боку. На теле — царапины, на руке — ожог. Сегодня Анжела была у терапевта, он дал рекомендации, как лечить раны, но фиксировать ничего не стал. Объяснил: к врачам приходит милиция, требует предоставить данные обратившихся за помощью после марша. Женщина опасается «суток» или штрафа.



Здесь и ниже — одежда и раны Анжелы. Фото: очевидец













— Пошло какое-то бешеное количество взрывов, непонятно, что творилось. Я все перестала слышать нормально — как через глухую стену и звон. Нарушилась координация движений. Мы поднялись и пошли к стене и стояли там, как мишени. Силовики пробегали мимо и кричали матом, чтобы мы уходили, а куда мы уйдем, если все взрывается и стреляет? — говорит Лариса.

Лариса обращалась за консультацией только к знакомому медику — подозревают легкую контузию, которая скоро должна пройти. Официально за помощью она обращаться не хочет — опасается, что врачи передадут информацию по месту работы и ее уволят .

Пока подруги Анжела и Лариса стояли, видели задержание парней. Потом пошли на другую остановку, а оттуда разошлись по домам.

«Людей в эту ловушку на Орловской заманили»

Участник шествия Андрей также поделился своими ощущениями. Оказывается, когда начались первые взрывы, он был неподалеку от Ларисы и Анжелы. Ему тоже от взрыва светошумовой гранаты заложило уши.



Фото: TUT.BY

— Начались крики, люди бросились врассыпную, в проеме между домами началась небольшая давка. Я помню, что увидел, как в трех метрах от взрыва лежала женщина в желтом плаще. Крови у нее не было, она просто неподвижно лежала, — вспоминает Андрей.

Во время разгона мужчина убежал в парк возле Свислочи, прождал там минут 30−40, позже его отвезли домой волонтеры.

— Когда я переосмыслил происходящее, мне показалось, что людей в эту ловушку на Орловской заманили, чтобы потом заблокировать и стрелять светошумовыми гранатами. Три стороны были заблокированы, оставались только два узких прохода между домами. И силовики начали обстрел на Орловской, а потом стали догонять людей во дворах.

Андрей объясняет: еще на Бангалор, когда протестующих развернули, единственным путем оставалась улица Орловская, а все примыкающие улицы были заблокированы. Когда люди оказались на мосту на Орловской, дорогу с двух сторон закрыли — кордон стоял возле Центрального РУВД. То есть путь отхода был перекрыт, но те, кто был возле парка или Нововиленской, могли убежать. Когда протестующие попытались выйти через кордон возле РУВД, началась стрельба. Люди могли бежать только во дворы.

Андрей считает: чтобы попасть в окно РУВД с большого расстояния, «надо быть чемпионом по метанию молота». Звука разбитого стекла в тот момент он не слышал.

«Нас обложили, чтобы мы пошли в сторону Орловской. Люди обсуждали, что это засада»



Фото: TUT.BY

Павел шел с толпой маршем от стелы до Орловской. Вспоминает, что происходило на этой улице. На мосту на Орловской все услышали грохот, но от гранат люди находились на приличном расстоянии. Прогремело около девяти взрывов с хлопками в промежутках. Люди уходили с криками: «Идем, не бежим!».

— Но люди побежали в сторону парка. Я был в метрах семидесяти от взрывов. Возле меня тоже люди не пострадали, но, по словам знакомых, какую-то девушку ранило осколками от гранаты — ее бинтовали где-то в подъезде.



Фото: TUT.BY

Павел вспоминает, что до взрывов на Орловской было очень спокойно и людей не трогали на подходах, автобусами колонну не подпирали. А к окончанию марша многие люди не решались идти к мосту.

— Там такое место — засадное. Люди подняли руки и кричали: «Мы без оружия!». Впереди стоял кордон. Никаких конфликтов между протестующими и силовиками не было. Когда возле РУВД шла основная масса, никто ничего в здание не бросал, люди кричали: «Смотри в окно, а не в телевизор!». Я не могу дать гарантии, что там было, но могу предположить провокацию со стороны силовиков. Уже заявили: мол, планы протестующих были известны, но вообще-то колонна шла на Сурганова, где ее остановил «Барьер». Нас обложили, чтобы направить в сторону Орловской. Люди обсуждали, что это засада.

Павел не прятался в подъездах, успел убежать.