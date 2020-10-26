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В Гомеле сотрудники МТС вышли в обеденный перерыв на акцию - и их забрала милиция. Они в ИВС

26.10.2020 21:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле выразить свою солидарность с протестующими рабочими вышли и несколько сотрудников офиса мобильного оператора МТС. Все закончилось уже традиционными задержаниями.


Фото: «Флагшток»

В 13.20 пять сотрудников МТС вышли из офиса на проспекте Ленина. В руках у них были листки с бело-красно-белыми изображениями. Но акция быстро закончилась: к протестующим подъехали милиционеры и задержали их.

В пресс-службе УВД TUT.BY сообщили, что в отношении задержанных начат административный процесс. Сейчас они находятся в ИВС до рассмотрения материалов дела в суде.

Сегодня в Минске сотрудники МТС также устроили акцию — но к ним вышел генеральный директор Владимир Карпович, и собравшиеся разошлись.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня в Гомеле выразить свою солидарность с протестующими рабочими вышли и несколько сотрудников офиса мобильного оператора МТС.
 
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