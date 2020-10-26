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Станцию метро «Площадь Якуба Коласа» закрывали для пассажиров
26.10.2020 21:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на вход и выход закрывали станцию метро «Площадь Якуба Коласа». Об этом сообщила пресс-служба Минского метрополитена в своем телеграм-канале.
Сообщается, что станцию закрыли в 20.21 «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
— Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
В 20.37 станцию открыли. Метрополитен работает в штатном режиме.
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Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена
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