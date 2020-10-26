Станцию метро «Площадь Якуба Коласа» закрывали для пассажиров

Источник материала: Tut.by

В Минске на вход и выход закрывали станцию метро «Площадь Якуба Коласа». Об этом сообщила пресс-служба Минского метрополитена в своем телеграм-канале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что станцию закрыли в 20.21 «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

— Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В 20.37 станцию открыли. Метрополитен работает в штатном режиме.