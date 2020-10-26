В Минске ненадолго закрывали одну станцию метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. В Минске в 20:21 закрыли на вход и выход станцию метро "Площадь Якуба Коласа", сообщили в Минском метрополитене.

Поезда 16 минут следовали без остановки на данной станции, в метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства. В 20:37 эта станция снова заработала в штатном режиме.

© Sputnik / Виктор Толочко Протестующие перекрывают движение на площади Якуба Коласа

Вечером в понедельник в районе площади Якуба Коласа собрались протестующие, часть из них перекрывает движение на проспекте Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко На площадь Якуба Коласа приехали силовики