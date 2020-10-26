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В Минске ненадолго закрывали одну станцию метро
27.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. В Минске в 20:21 закрыли на вход и выход станцию метро "Площадь Якуба Коласа", сообщили в Минском метрополитене.
Поезда 16 минут следовали без остановки на данной станции, в метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства. В 20:37 эта станция снова заработала в штатном режиме.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие перекрывают движение на площади Якуба Коласа
Вечером в понедельник в районе площади Якуба Коласа собрались протестующие, часть из них перекрывает движение на проспекте Независимости.
© Sputnik / Виктор Толочко
На площадь Якуба Коласа приехали силовики
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Движение наземного транспорта в районе площади Якуба Коласа в Минске перекрывают протестующие.
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