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В Минске ненадолго закрывали одну станцию метро

27.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. В Минске в 20:21 закрыли на вход и выход станцию метро "Площадь Якуба Коласа", сообщили в Минском метрополитене.

Поезда 16 минут следовали без остановки на данной станции, в метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства. В 20:37 эта станция снова заработала в штатном режиме.

© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие перекрывают движение на площади Якуба Коласа

Вечером в понедельник в районе площади Якуба Коласа собрались протестующие, часть из них перекрывает движение на проспекте Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко
На площадь Якуба Коласа приехали силовики

 
Теги: Минск
 
 
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Движение наземного транспорта в районе площади Якуба Коласа в Минске перекрывают протестующие.
 
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