Когда истек срок ультиматума. Итоги 79-го дня после выборов. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

После многотысячной акции протеста в воскресенье и ее жесткого разгона, казалось, в понедельник протестные настроения пойдут на спад. Но вышло совсем по-другому. 26 октября истек срок «народного ультиматума», выдвинутого Светланой Тихановской властям Беларуси. TUT.BY подводит итоги дня — 79-го после президентских выборов.

Цепи солидарности и блокировка дорог

Уже с раннего утра протестующие в Минске выстраивались в цепи солидарности и блокировали отдельные участки дорог.

Цепи солидарности на протяжении дня возникали в разных точках города — у офисных зданий и в жилых районах: приезжали силовики, протестующие разбегались, кого-то задерживали, но через некоторое время люди собирались снова. Днем в цепь вдоль кольцевой у Парка высоких технологий выстроилось около тысячи человек. Их разгоняли с помощью спецсредств (были слышны хлопки, вероятно, использовались светошумовые гранаты). Около 10 человек было задержано. Потом цепь собралась снова: в ней было уже около трехсот человек. Кстати, при разгоне акции один из ОМОНовцев сломал ногу .









Не некоторое время у ПВТ даже перекрывали МКАД.





Крупные предприятия и частный бизнес

Утром у многих крупных предприятий дежурили силовики, а на некоторых они находились и на самой территории. Не обошлось без задержаний заводчан и людей, которые пришли их поддержать (Подробно о том, что происходило на предприятиях в понедельник, можно почитать здесь ).





На «Гродно Азоте» в семь часов утра около проходной предприятия собралось примерно 100 человек. Некоторые отказывались идти на работу. Приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. Людей стали задерживать. Позже гродненская милиция сообщила, что в РОВД Октябрьского района Гродно были доставлены больше 30 человек.

На акции протеста вышли работники МТЗ, МЗКТ, «Атланта», «Белкоммунмаша», Минского электротехнического завода, Стройтреста № 4 и некоторых других предприятий. Люди собирались у проходных, обходили цеха, просто общались друг с другом. На территории многих предприятий дежурили силовики.

К забастовке присоединились некоторые работники благополучной «Белоруснефти». Шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение. В нем они выразили протест против насилия и беззакония, которое в последнее время наблюдают в своей стране. К вечеру стало известно, что всех участников видеоролика увольняют .

Минпром, а позже и представитель Совмина заверили журналистов, что предприятия работают в штатном режиме. Ситуацию с протестами на предприятиях Беларуси прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «РФ не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Беларуси, важен вопрос их надежного функционирования».

Протестовали и сотрудники мобильных операторов. К протестующим вышел генеральный директор МТС Владимир Карпович. По словам нашего читателя, он сказал: «Все, кто там стоит, сегодня взяли отгул за свой счет», а руководителям поручил разобраться с сотрудниками. Тем временем в А1 сообщили, что компания «не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом».





Многие частные предприятия сами объявили, что работать в понедельник не будут. Не работали кафе ( полный список ) и магазины, у некоторых компаний не работали сайты (dominos.by, «Пицца Лисица», Silver Screen). Отменил занятия «Стримлайн».

Студенты…

Утром студенты собрались в зданиях вузов, а затем вышли на улицы. К началу первой пары в сидячей забастовке в главном корпусе БГУ участвовало уже около ста студентов.

А к 12.30 у юрфака БГУ собралось уже около тысячи человек:

Так выглядело противостояние ОМОНа и студентов, собравшихся у юрфака БГУ. Но в итоге никто не был задержан:

Студенты БНТУ и БГУИР вышли из своих университетов еще утром. Их разгоняли силовики, но студенты собирались снова.

В понедельник на протесты в Минске вышли студенты нескольких факультетов БГУ, Педуниверситета, МГЛУ, БГУИР, БНТУ, БГЭУ, БГТУ, Медуниверситета, Академии искусств, Университета культуры и некоторых других учебных заведений. Бастовали студенты и в других городах, например, в Витебске и Бресте. Кое-где к студентам выходили представители администрации вузов. К протестам присоединились даже учащиеся нескольких гимназий.





«Это носит не массовый характер, носит точечный. Занятия проходят в штатном режиме во всех вузах Беларуси», — прокомментировали ситуацию в Министерства образования. Позже министр Игорь Карпенко заявил, что акции студентов приобретают неприкрытые формы агрессии и будут пресекаться правовыми мерами.

… и пенсионеры

Около двух часов дня студенты вышли на площадь Независимости, где объединились с протестующими пенсионерами, и вместе с ними маршем прошли до площади Якуба Коласа. По пути демонстранты успевали развешивать БЧБ-флаги (на здании ГУМа и на столбе у Дворца профсоюзов).













Студенты и пенсионера скандировали: «Вместе мы сила!»





Так колонна шла мимо цирка. По подсчетам журналистов, в ней было 7−8 тысяч человек.









Протестующих сопровождала техника с силовиками.

На площади Якуба Коласа участники акции устроили танцы и чаепитие.

Вечер

Вечером протесты продолжались как в центре Минска, так и в спальных районах. Люди снова пытались собраться на площади Независимости, но по ее периметру выставили заграждение.





Колонна протестующих прошла по проспекту Независимости от одноименной площади, но в районе Октябрьской ее разогнали, некоторых задержали.

Колонны, группы и цепочки протестующих стояли и двигались вдоль проспекта Независимости.





На площади Якуба Коласа даже на какое-то время перекрыли проспект.





Люди выстраивались в цепи и с других районах города: в Лошице, на проспекте Дзержинского, на «Пушкинской», Логойском тракте, Каменной горке, Уручье, Лебяжьем и многих других местах.

Задержания

Они начались еще утром и не прекращались до позднего вечера. Утром в цепочке солидарности на проспекте Дзержинского были задержаны исполнительный директор Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев. Днем задерживали протестующих у Парка высоких технологий. Задерживали студентов и участников вечерних акций протеста. Вечером 26 октября в списке правозащитников было почти 350 имен задержанных.

Так задерживали протестующих днем на проспекте Независимости в районе пересечения с улицей Козлова. Участники акции показали отличную физическую подготовку. Кому-то удалось скрыться от силовиков, кому-то нет.

Сразу в нескольких местах были применены пейнтбольные ружья — на проспекте Дзержинского и у станции метро «Могилевская».

На действия протестующих, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и насильственное изменение конституционного строя, КГБ будет реагировать, как на акты терроризма, заявил в эфире «Беларусь 1» начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек . Он также рассказал, что в Гомеле обезвредили предмет, «похожий на самодельную бомбу», который был закопан под БЧБ-флагом в районе озера Обкомовское.