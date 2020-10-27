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Более трехсот человек задержали в понедельник по всей стране
27.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В протестный понедельник по всей стране были задержаны более трех сотен человек. Об этом
В первый день после «народного ультиматума» акции протеста прошли по всей стране. Силовики с утра
Правозащитникам известны фамилии 347 задержанных. Однако этот список не полный. Людей задерживали в Минске, Витебске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Новополоцке, Лиде, Жодино, Старых Дорогах, Молодечно, Борисове, городском поселке Круглое Могилевской области.
Больше всего задержанных в Минске и Гродно. Списки можно посмотреть
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В первый день после «народного ультиматума» акции протеста прошли по всей стране.
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