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Более трехсот человек задержали в понедельник по всей стране

27.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В протестный понедельник по всей стране были задержаны более трех сотен человек. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


В первый день после «народного ультиматума» акции протеста прошли по всей стране. Силовики с утра дежурили на проходным крупных предприятий и задерживали заявлявших о намерении бастовать работников и пришедших их поддержать горожан, разгоняли у вузов студентов, ловили вставших в цепи солидарности айтишников из ПВТ, вечером зачищали от протестующих улицы и площади.

Правозащитникам известны фамилии 347 задержанных. Однако этот список не полный. Людей задерживали в Минске, Витебске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Новополоцке, Лиде, Жодино, Старых Дорогах, Молодечно, Борисове, городском поселке Круглое Могилевской области.

Больше всего задержанных в Минске и Гродно. Списки можно посмотреть тут. Если вас, ваших родных и близких задержали, правозащитники просят сообщать через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию: +375 44 734 45 51; +375 29 835 94 49; +375 17 377 55 40. Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В первый день после «народного ультиматума» акции протеста прошли по всей стране.
 
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