На Гомельщине почти 500 га ранее радиоактивно опасных земель отдали хозяйствам

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области еще почти 500 га земель признали безопасными в плане радиации. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на правовом портале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь идет о земельных участках в Жлобинском районе.

Теперь они переданы в хозяйственное использование ОАО «Бобовский» и ОАО «Проскурнянский». Самый же большой участок (249 га) достался сельхозпредприятию «Папоротное».