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На Гомельщине почти 500 га ранее радиоактивно опасных земель отдали хозяйствам
27.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области еще почти 500 га земель признали безопасными в плане радиации. Соответствующее постановление Совмина
Речь идет о земельных участках в Жлобинском районе.
Теперь они переданы в хозяйственное использование ОАО «Бобовский» и ОАО «Проскурнянский». Самый же большой участок (249 га) достался сельхозпредприятию «Папоротное».
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Речь идет о земельных участках общей площадью 474,2847 гектара в Жлобинском районе.
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