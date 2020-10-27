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Три рейса вылетят из Бреста в Египет в ноябре
27.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ноябре из аэропорта Брест в Хургаду отправятся три рейса, сообщает
Самолет в Хургаду полетит трижды: 3, 14 и 24 ноября.
Решение туроператора о продлении полетов в Египет было основано на высоком спросе брестчан на пляжный отдых: в октябре все авиалайнеры из нашего аэропорта поднимались в воздух заполненными туристами на 100%.
Полетная программа в связи с COVID-19 формируется не более чем на месяц вперед. В октябре Брестский аэропорт выполнял три чартерных рейса из Бреста в Хургаду, полетная программа в Шарм-эль-Шейх была завершена в сентябре.
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В октябре все авиалайнеры из нашего аэропорта поднимались в воздух заполненными.
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