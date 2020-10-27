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Три рейса вылетят из Бреста в Египет в ноябре

27.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ноябре из аэропорта Брест в Хургаду отправятся три рейса, сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самолет в Хургаду полетит трижды: 3, 14 и 24 ноября.

Решение туроператора о продлении полетов в Египет было основано на высоком спросе брестчан на пляжный отдых: в октябре все авиалайнеры из нашего аэропорта поднимались в воздух заполненными туристами на 100%.

Полетная программа в связи с COVID-19 формируется не более чем на месяц вперед. В октябре Брестский аэропорт выполнял три чартерных рейса из Бреста в Хургаду, полетная программа в Шарм-эль-Шейх была завершена в сентябре.

 
Теги: Брест
 
 
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В октябре все авиалайнеры из нашего аэропорта поднимались в воздух заполненными.
 
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