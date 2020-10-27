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В Витебске будут судить мужчину: на протестах «нанес милиционеру не менее одного удара, причинив боль»
27.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Витебска будут судить за насилие и угрозу насилием к милиционеру во время акции протеста 6 сентября. Дело рассмотрит суд Октябрьского района,
По материалам дела, 46-летний витеблянин Т. 6 сентября участвовал в «несанкционированном массовом уличном шествии» против итого выборов. Колонна шла по маршруту: улицы Замковая — Ленина — «Правды» — Смоленская — проспект Московский.
По мнению следствия, мужчина «пытался спровоцировать» сотрудника милиции В., чтобы тот применил физическую силу и спецсредства. Демонстрант «становился в боевую стойку», замахивался на милиционера руками и пластиковой бутылкой, высказывал угрозы.
Следствие установило, что мужчина нанес милиционеру руками не менее одного удара, «причинив ему физическую боль».
Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Он под стражей.
Напомним, 6 сентября в Витебске
Милиция применяла дубинки, газ из баллончиков. Несмотря на это, горожане отбивали людей, которых ОМОН хотел задержать, — и в некоторых случаях им удавалось. В итоге задержали более 10 человек.
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В Витебске будут судить мужчину: на протестах «нанес милиционеру не менее одного удара, причинив боль»
По мнению следствия, мужчина «пытался спровоцировать» сотрудника милиции В., чтобы тот применил физическую силу и спецсредства.
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