В Витебске будут судить мужчину: на протестах «нанес милиционеру не менее одного удара, причинив боль»

Источник материала: Tut.by

Жителя Витебска будут судить за насилие и угрозу насилием к милиционеру во время акции протеста 6 сентября. Дело рассмотрит суд Октябрьского района, сообщает прокуратура. Это первый подобный процесс в областном центре после выборов 9 августа.



Акция протеста 6 сентября в Витебске. Спор протестующих с милицией на улице «Правды» после того, как силовики применили газ. Иллюстративный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По материалам дела, 46-летний витеблянин Т. 6 сентября участвовал в «несанкционированном массовом уличном шествии» против итого выборов. Колонна шла по маршруту: улицы Замковая — Ленина — «Правды» — Смоленская — проспект Московский.

По мнению следствия, мужчина «пытался спровоцировать» сотрудника милиции В., чтобы тот применил физическую силу и спецсредства. Демонстрант «становился в боевую стойку», замахивался на милиционера руками и пластиковой бутылкой, высказывал угрозы.

Следствие установило, что мужчина нанес милиционеру руками не менее одного удара, «причинив ему физическую боль».

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Он под стражей.

Напомним, 6 сентября в Витебске впервые произошли жесткие стычки силовиков с протестующими. За четыре часа марша TUT.BY насчитал четыре столкновения между ними. Самое серьезное противостояние произошло на улице «Правды» — на пустыре возле магазина «Пинскдрев».

Милиция применяла дубинки, газ из баллончиков. Несмотря на это, горожане отбивали людей, которых ОМОН хотел задержать, — и в некоторых случаях им удавалось. В итоге задержали более 10 человек.