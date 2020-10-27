В коридоре Института истории в Минске был сильный дым - спасатели эвакуировали 50 человек

Источник материала: Tut.by

Был пожар в здании Института истории НАН Беларуси. Об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС Минска.



Фото: Инна Гармель

В Институте истории НАН Беларуси, что на Академической, 1 был пожар. Очевидцы уверяют, что не сработала система оповещения при пожаре — все оставались в своих кабинетах, несмотря на дым в коридоре первого этажа.

В МЧС Минска рассказали, что спасатели выезжали на сообщение о дыме из подвала. Оплавилась изоляция лампы дневного освещения, проблему ликвидировали до приезда сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали около 50 человек, никто не пострадал.

Информации о корректности работы системы оповещения в сообщении спасателей пока нет.