ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В коридоре Института истории в Минске был сильный дым - спасатели эвакуировали 50 человек

27.10.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Был пожар в здании Института истории НАН Беларуси. Об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС Минска.


Фото: Инна Гармель

В Институте истории НАН Беларуси, что на Академической, 1 был пожар. Очевидцы уверяют, что не сработала система оповещения при пожаре — все оставались в своих кабинетах, несмотря на дым в коридоре первого этажа.

В МЧС Минска рассказали, что спасатели выезжали на сообщение о дыме из подвала. Оплавилась изоляция лампы дневного освещения, проблему ликвидировали до приезда сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали около 50 человек, никто не пострадал.

Информации о корректности работы системы оповещения в сообщении спасателей пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Был пожар в здании Института истории НАН Беларуси. Об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС Минска.
 
Новости дня
Новости общества
 
На Гомельщине почти 500 га ранее радиоактивно опасных земель отдали хозяйствам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика