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В коридоре Института истории в Минске был сильный дым - спасатели эвакуировали 50 человек
27.10.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Был пожар в здании Института истории НАН Беларуси. Об этом сообщили очевидцы, информацию
В Институте истории НАН Беларуси, что на Академической, 1 был пожар. Очевидцы уверяют, что не сработала система оповещения при пожаре — все оставались в своих кабинетах, несмотря на дым в коридоре первого этажа.
В МЧС Минска рассказали, что спасатели выезжали на сообщение о дыме из подвала. Оплавилась изоляция лампы дневного освещения, проблему ликвидировали до приезда сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали около 50 человек, никто не пострадал.
Информации о корректности работы системы оповещения в сообщении спасателей пока нет.
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Был пожар в здании Института истории НАН Беларуси. Об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС Минска.
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