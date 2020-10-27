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В Барановичах на остановке задержали россиянку из «Ельцин центра», которая приехала навестить маму

27.10.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 25 октября, в Барановичах на остановке задержали редактора интернет-проектов «Ельцин центра», россиянку Марину Петрушко. Об этом TUT.BY сообщил ее адвокат Антон Гашинский.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Марина Петрушко была в отпуске. В Барановичи она приехала к 83-летней маме. 25 октября ее задержали на автобусной остановке.

Сейчас женщина находится в ИВС. Там она встретилась со своим адвокатом. Ей вменяют ч.1 ст. 23.34 — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Защита настаивает: ни в каких несанкционированных акциях женщина не участвовала.

— Посольство также работает над ее освобождением, — сообщил Антон Гашинский.

Ожидается, что административное дело Марины Петрушко суд рассмотрит 28 октября.

 
 
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