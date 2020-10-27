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Прокуратура: сосед угрожал милиционеру сжечь дом с семьей, а потом поджег его сарай

27.10.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанина обвиняют в угрозах в адрес милиционера и в поджоге хозпостройки в его дворе. Прокуратура Минска сообщает, что в суд направили уголовное дело.

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении минчанина. Ему инкриминируют умышленное уничтожение имущества общеоопасным способом, угрозу насилием в отношении милиционера и членов его семьи.

В сообщении сказано, что мужчина поддался на призывы телеграм-каналов совершать насилие в отношении сотрудников милиции и их семей. Применить насилие решил к своему соседу — сотруднику ОВД.

14 августа 2020 года, в полночь, мужчина позвонил соседу и пообещал сжечь его вместе с близкими и домом.

В тот же день после 10 вечера обвиняемый проник во двор к соседу и поджег хозяйственную постройку, расположенную рядом с жилым домом. Возгорание обнаружил сын потерпевшего — это позволило своевременно вызвать МЧС. Очаг возгорания локализовали.

На выезд бригады МЧС и локализацию пожара потратили 270 рублей. Эту сумму обвиняемый возместил. На имущество обвиняемого стоимостью 1,1 тысячи рублей наложили арест.

Прокуратура Партизанского района Минска изучила дело и посчитала обвинение обоснованным, согласилась с квалификацией по части 2 статьи 218, статьи 364, части 1 статьи 366 Уголовного кодекса.

Обвиняемый — под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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В сообщении сказано, что мужчина поддался на призывы телеграм-каналов совершать насилие в отношении сотрудников милиции и их семей. Применить насилие решил к...
 
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