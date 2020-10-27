|
«Это пытки - люди спят на полу, нет воды». Дмитрий Дашкевич рассказал о содержании на Окрестина
27.10.2020 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Московского района рассматривают дело в отношении Дмитрия Дашкевича, которого задержали в воскресенье 25 октября в районе Немиги. Процесс начался с того, что Дмитрий заявил ходатайство прекратить пытки в изоляторе временного содержание на Окрестина. «Людзі ў ІЧУ падвяргаюцца катаванням, статус камер вызначыць немагчыма, на зоне ёсць нары, якія апускаюць на ноч, і там даюць ваду, у турмах таксама, а ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна няма вады, няма матраса, ёсць бетонная падлога», — заявил он.
Дмитрия Дашкевича обвиняют в участии в несанкционированном пикете (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) на улице Романовская слобода в воскресенье, 25 октября. Суд начался с заявления Дмитрия о прекращении пыток. Как стало известно вчера, когда дело было передано в суд, Дашкевич содержится в изоляторе на улице Окрестина.
— Прашу спыніць катаванні, — заявил ходатайство Дашкевич. — Не павінны людзі ляжаць на бетоннай падлозе ў карцары, дзе не выдаюць ні матрас, ні коўдру.
Судья Татьяна Мотыль оставила без рассмотрения ходатайство о прекращении пыток: по ее словам, условия содержания под стражей не являются предметом административного дела.
Дашкевич заявил, что не считает себя виновным, поскольку право на свободу мирных собраний гарантировано Конституцией:
— У нядзелю, калі ўсе людзі, якія шукаюць праўду, выходзяць на пратэст, мы пайшлі таксама. Спыніліся на Раманаўскай Слабадзе, я ўзняў плакат «Адпусці народ мой», што з’яўляецца цытатай з Бібіліяй, і раздаваў буклеты пра Курапаты — на праспекце Пераможцаў, праспекце Машэрава, пасля вярнуўся на Раманаўскую Слабаду. Свае дзеянні лічу законнымі. Калі пачытаць Канстытуцыю, там напісана, што грамадзяне надзяляюцца правам на свабоду выказванняў, свабоду мірных сходаў, у нядзелю я ажыццяўляў сваё права. Калі людзі гукалі «Жыве Беларусь», я ім адказваў «Жыве!»
Согласно протоколу об административном правонарушении, Дашкевич не нес плакат, а выкрикивал «Отпусти мой народ!», выступал против действующей власти. На это Дмитрий пояснил:
— Законная ўлада знаходзіцца ў эміграцыі, ніхто супраць яе не выступае. Я выйшаў змагацца за праўду і вызваленне з рабства.
Дмитрий рассказал, как его задержали. Это произошло около 17.30 (по протоколу, правонарушение совершалось на протяжении 45 минут — с 17.00 до 17.45), когда Дашкевич с семьей находился в «Макдональдсе» в Немиге. Массового мероприятия в то время не было, люди возвращались домой после протеста. По словам Дашкевича, его задержали трое человек в масках без опознавательных знаков, также задержали друга Дмитрия, Артема Ткачука, 26 октября ему присудили административный арест.
— Мы паспелі толькі супакоіць іх крыкам: «Спакойна! Мы ідзем!» Бо за вуглом былі дзеці, — пояснил Дмитрий Дашкевич. — Мы селі ў машыну, людзі ў балаклавах пазванілі, сказалі «задача выканана», і нас прывезлі ў Маскоўскі РАУС. Там адзіны дакумент, які мне далі на азнаямленне, — пратакол асабістага дагляду. Прапанавалі падпісаць пратакол аб канфіскацыі майго тэлефону. Я ўдакладніў, няўжо можна без суда канфіскоўваць маёмасць, мне адказалі «можна».
Адвокат Екатерина Петрович пыталась выяснить, в каких условиях содержится после задержания Дмитрий, однако судья упорно отклоняла эти вопросы, мотивируя, что это не имеет отношения к административному делу. Однако Дашкевич все-таки рассказал об условиях в ИВС на Окрестина:
— Людзі падвяргаюцца катаванням, статус камер вызначыць немагчыма, на зоне ёсць нары, якія апускаюць на ноч, і там даюць ваду, у турмах таксама, а ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна няма вады, няма матраса, ёсць бетонная падлога. Каб зразумець, як там утрымліваюцца людзі, трэба зайсці ў памяшканне, пакакаць і не змываючы, спаць там 15 сутак, 30 сутак. Вось якія ўмовы ў камерах на першым паверсе.
Свидетелем по делу Дашкевича проходит сотрудник Московского РУВД по вымышленным именем Кот Юрий Петрович. Адвокат ходатайствовала о его вызове в суд, однако судья со ссылкой на руководство милиции пояснила, что явка невозможна, поскольку в данный момент человек под псевдонимом Кот выполняет оперативную работу. При этом в зале суда находятся несколько сотрудников милиции в штатском и в масках, их роль и статус по делу непонятны.
— Мой подзащитный пояснил, что условия содержания являются бесчеловечным, — заявила в суде адвокат. — С самого начала (еще до суда. — Прим. TUT.BY) его поместили в карцер, не разрешили использовать спальное место, ему приходилось сидеть и спать на бетоне, не было и нет воды, в том числе для избавления от фекалий, что приводило к тому, что Дашкевич и лицо, содержащееся вместе с ним, испытывали физические и нравственные страдания. Назначение ему административного ареста — продолжение физических и нравственных страданий. Полагаю, что данные действия свидетельствуют о пытках. Передачу можно передать только раз в неделю, в четверг. Мой подзащитный с воскресенья содержится без одежды, продуктов и, прежде всего, без воды.
Подытоживая, Дмитрий Дашкевич заявил, обращаясь к судье:
— Для мяне няважна, што вы мне выпішаце — 15 сутак ці 15 разоў па 15 сутак. Я ведаю, што ступлю на світанак, які ўжо бачны. А вы судзіце так, нібыта Гасподзь гэтага не бачыць у той час, калі некаторыя сумленныя суддзі адмаўляюцца ў гэтым удзельнічаць. Прымаючы рашэнне, думайце не пра мяне, вы думайце пра сябе. Я адсяджу і сустрэну тое, за што змагаюся. Што будзе з вамі і вашымі калегамі? Пра гэта думайце.
Судья Татьяна Мотыль, покидая зал судебного заседания, заявила, что решение будет оглашено после 14 часов.
(Будет дополнено).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Людзі ў ІЧУ падвяргаюцца катаванням, статус камер вызначыць немагчыма, на зоне ёсць нары, якія апускаюць на ноч, і там даюць ваду, у турмах таксама, а ў ізалятары...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)