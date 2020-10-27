«Это пытки - люди спят на полу, нет воды». Дмитрий Дашкевич рассказал о содержании на Окрестина

Источник материала: Tut.by

В суде Московского района рассматривают дело в отношении Дмитрия Дашкевича, которого задержали в воскресенье 25 октября в районе Немиги. Процесс начался с того, что Дмитрий заявил ходатайство прекратить пытки в изоляторе временного содержание на Окрестина. «Людзі ў ІЧУ падвяргаюцца катаванням, статус камер вызначыць немагчыма, на зоне ёсць нары, якія апускаюць на ноч, і там даюць ваду, у турмах таксама, а ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна няма вады, няма матраса, ёсць бетонная падлога», — заявил он.



Дмитрий Дашкевич Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дмитрия Дашкевича обвиняют в участии в несанкционированном пикете (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) на улице Романовская слобода в воскресенье, 25 октября. Суд начался с заявления Дмитрия о прекращении пыток. Как стало известно вчера, когда дело было передано в суд, Дашкевич содержится в изоляторе на улице Окрестина.

— Прашу спыніць катаванні, — заявил ходатайство Дашкевич. — Не павінны людзі ляжаць на бетоннай падлозе ў карцары, дзе не выдаюць ні матрас, ні коўдру.

Судья Татьяна Мотыль оставила без рассмотрения ходатайство о прекращении пыток: по ее словам, условия содержания под стражей не являются предметом административного дела.

Дашкевич заявил, что не считает себя виновным, поскольку право на свободу мирных собраний гарантировано Конституцией:

— У нядзелю, калі ўсе людзі, якія шукаюць праўду, выходзяць на пратэст, мы пайшлі таксама. Спыніліся на Раманаўскай Слабадзе, я ўзняў плакат «Адпусці народ мой», што з’яўляецца цытатай з Бібіліяй, і раздаваў буклеты пра Курапаты — на праспекце Пераможцаў, праспекце Машэрава, пасля вярнуўся на Раманаўскую Слабаду. Свае дзеянні лічу законнымі. Калі пачытаць Канстытуцыю, там напісана, што грамадзяне надзяляюцца правам на свабоду выказванняў, свабоду мірных сходаў, у нядзелю я ажыццяўляў сваё права. Калі людзі гукалі «Жыве Беларусь», я ім адказваў «Жыве!»

Согласно протоколу об административном правонарушении, Дашкевич не нес плакат, а выкрикивал «Отпусти мой народ!», выступал против действующей власти. На это Дмитрий пояснил:

— Законная ўлада знаходзіцца ў эміграцыі, ніхто супраць яе не выступае. Я выйшаў змагацца за праўду і вызваленне з рабства.

Дмитрий рассказал, как его задержали. Это произошло около 17.30 (по протоколу, правонарушение совершалось на протяжении 45 минут — с 17.00 до 17.45), когда Дашкевич с семьей находился в «Макдональдсе» в Немиге. Массового мероприятия в то время не было, люди возвращались домой после протеста. По словам Дашкевича, его задержали трое человек в масках без опознавательных знаков, также задержали друга Дмитрия, Артема Ткачука, 26 октября ему присудили административный арест.

— Мы паспелі толькі супакоіць іх крыкам: «Спакойна! Мы ідзем!» Бо за вуглом былі дзеці, — пояснил Дмитрий Дашкевич. — Мы селі ў машыну, людзі ў балаклавах пазванілі, сказалі «задача выканана», і нас прывезлі ў Маскоўскі РАУС. Там адзіны дакумент, які мне далі на азнаямленне, — пратакол асабістага дагляду. Прапанавалі падпісаць пратакол аб канфіскацыі майго тэлефону. Я ўдакладніў, няўжо можна без суда канфіскоўваць маёмасць, мне адказалі «можна».

Адвокат Екатерина Петрович пыталась выяснить, в каких условиях содержится после задержания Дмитрий, однако судья упорно отклоняла эти вопросы, мотивируя, что это не имеет отношения к административному делу. Однако Дашкевич все-таки рассказал об условиях в ИВС на Окрестина:

— Людзі падвяргаюцца катаванням, статус камер вызначыць немагчыма, на зоне ёсць нары, якія апускаюць на ноч, і там даюць ваду, у турмах таксама, а ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна няма вады, няма матраса, ёсць бетонная падлога. Каб зразумець, як там утрымліваюцца людзі, трэба зайсці ў памяшканне, пакакаць і не змываючы, спаць там 15 сутак, 30 сутак. Вось якія ўмовы ў камерах на першым паверсе.

Свидетелем по делу Дашкевича проходит сотрудник Московского РУВД по вымышленным именем Кот Юрий Петрович. Адвокат ходатайствовала о его вызове в суд, однако судья со ссылкой на руководство милиции пояснила, что явка невозможна, поскольку в данный момент человек под псевдонимом Кот выполняет оперативную работу. При этом в зале суда находятся несколько сотрудников милиции в штатском и в масках, их роль и статус по делу непонятны.

— Мой подзащитный пояснил, что условия содержания являются бесчеловечным, — заявила в суде адвокат. — С самого начала (еще до суда. — Прим. TUT.BY) его поместили в карцер, не разрешили использовать спальное место, ему приходилось сидеть и спать на бетоне, не было и нет воды, в том числе для избавления от фекалий, что приводило к тому, что Дашкевич и лицо, содержащееся вместе с ним, испытывали физические и нравственные страдания. Назначение ему административного ареста — продолжение физических и нравственных страданий. Полагаю, что данные действия свидетельствуют о пытках. Передачу можно передать только раз в неделю, в четверг. Мой подзащитный с воскресенья содержится без одежды, продуктов и, прежде всего, без воды.

Что такое пытка? Согласно Конвенции против пыток, это любое действие, которым человеку умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Конституция и Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. Белорусским уголовным законодательством пытки отнесены к преступлениям против безопасности человечества (ст. 128 УК) — наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Это преступление без срока давности.

Подытоживая, Дмитрий Дашкевич заявил, обращаясь к судье:

— Для мяне няважна, што вы мне выпішаце — 15 сутак ці 15 разоў па 15 сутак. Я ведаю, што ступлю на світанак, які ўжо бачны. А вы судзіце так, нібыта Гасподзь гэтага не бачыць у той час, калі некаторыя сумленныя суддзі адмаўляюцца ў гэтым удзельнічаць. Прымаючы рашэнне, думайце не пра мяне, вы думайце пра сябе. Я адсяджу і сустрэну тое, за што змагаюся. Што будзе з вамі і вашымі калегамі? Пра гэта думайце.

Судья Татьяна Мотыль, покидая зал судебного заседания, заявила, что решение будет оглашено после 14 часов.

(Будет дополнено).