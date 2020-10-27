Задержаны врачи РНПЦ «Кардиология» в Минске

Задержаны медики РНПЦ «Кардиология», вышедшие перед работой на пикет с бело-красно-белыми флагами утром 27 октября.

Задержание произошло возле станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского.

Об этом сообщает TUT.BY , информацию подтверждают в МВД – отвечают, что задержаны 9 человек «для разбирательства».

Среди задержанных – заведующий рентгеноперационной Олег Полонецкий.

В телеграм-канале белорусских врачей @belxalat сообщается, что в РНПЦ временно приостановлено проведение плановых операций.

В цепи солидарности было 20−25 человек. Когда к ним подъехали микроавтобусы, некоторые медики успели убежать и спрятаться в переходе.

Всего утром во вторник было задержано 11 врачей, двоих уже отпустили с протоколами - Олега Полонецкого и кардиохирурга РНПЦ Владимира Андрущука. Они поехали на работу.

Возле Московского РУВД собрались коллеги, родственники, жители района. в РУВД приехала новый директор РНПЦ Наталья Митьковская.

К 12 часам все медики отпущены.

Напомним, 26 октября в Беларуси началась массовая бессрочная забастовка. Сообщалось о забастовках на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше, других предприятиях.