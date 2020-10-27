|
Задержаны врачи РНПЦ «Кардиология» в Минске
27.10.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержаны медики РНПЦ «Кардиология», вышедшие перед работой на пикет с бело-красно-белыми флагами утром 27 октября.
Задержание произошло возле станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского.
Об этом сообщает
Среди задержанных – заведующий рентгеноперационной Олег Полонецкий.
В телеграм-канале белорусских врачей
В цепи солидарности было 20−25 человек. Когда к ним подъехали микроавтобусы, некоторые медики успели убежать и спрятаться в переходе.
Всего утром во вторник было задержано 11 врачей, двоих уже отпустили с протоколами - Олега Полонецкого и кардиохирурга РНПЦ Владимира Андрущука. Они поехали на работу.
Возле Московского РУВД собрались коллеги, родственники, жители района. в РУВД приехала новый директор РНПЦ Наталья Митьковская.
К 12 часам все медики отпущены.
Напомним, 26 октября в Беларуси
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 13 октября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны медики РНПЦ «Кардиология», вышедшие перед работой на пикет в бело-красно-белыми флагами утром 27 октября. Задержание произошло возле станции метро...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)