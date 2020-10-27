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Задержаны врачи РНПЦ «Кардиология» в Минске

27.10.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задержаны медики РНПЦ «Кардиология», вышедшие перед работой на пикет с бело-красно-белыми флагами утром 27 октября.

Задержание произошло возле станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского.

Об этом сообщает TUT.BY, информацию подтверждают в МВД – отвечают, что задержаны 9 человек «для разбирательства».

Среди задержанных – заведующий рентгеноперационной Олег Полонецкий.

В телеграм-канале белорусских врачей @belxalat сообщается, что в РНПЦ временно приостановлено проведение плановых операций.

В цепи солидарности было 20−25 человек. Когда к ним подъехали микроавтобусы, некоторые медики успели убежать и спрятаться в переходе.

Всего утром во вторник было задержано 11 врачей, двоих уже отпустили с протоколами - Олега Полонецкого и кардиохирурга РНПЦ Владимира Андрущука. Они поехали на работу.

Возле Московского РУВД собрались коллеги, родственники, жители района. в РУВД приехала новый директор РНПЦ Наталья Митьковская.

К 12 часам все медики отпущены.

Напомним, 26 октября в Беларуси началась массовая бессрочная забастовка. Сообщалось о забастовках на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше, других предприятиях.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 13 октября выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку. Она объявила, что после окончания данного срока в стране начнется всеобщая забастовка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Задержаны медики РНПЦ «Кардиология», вышедшие перед работой на пикет в бело-красно-белыми флагами утром 27 октября. Задержание произошло возле станции метро...
 
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