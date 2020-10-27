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МВД: В Беларуси в понедельник задержали более 580 человек

27.10.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД оценили количество собравшихся на акции 26 октября в понедельник — 3,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


В милиции напомнили о совместной акции пенсионеров и студентов, которые прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа, а после разошлись.

«Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными телеграмм-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях», — добавили в МВД.

Всего 26 октября задержали 581 человека (из них в Минске — 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 434 задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД оценили количество собравшихся на акции 26 октября в понедельник - 3,6 тысячи человек.
 
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